Ar šo krievu rakstnieka Viktora Jerofejeva atziņu arī vajadzētu sākt visas debates par to, kas notiek Krievijā, Ukrainā, ASV un Eiropā, nevis atkal un atkal par jauniem noziegumiem šausmināties.
Jaunākās V. Jerofejeva grāmatas nosaukums ir "Jaunais barbarisms"– fantāzija par krievu vainu, uz tās vāka attēlots galvaskauss futbola bumbas izskatā. Tā ir atsauce uz rakstnieka bērnībā piedzīvoto, kad viņa skolas tuvumā vecajos kapos mētājās galvaskauss, ar kuru puikas spēlēja futbolu. Viņam tas šķita aplam, jo viņš bija citādi audzināts. Vai Putins tagad pasaulē kā futbola laukumā nedara to pašu? Ne velti romāna varoni sauc Pončiks – salkani cukurots, ar gaisu piepūsts un kā bumbiņa atsperīgs.
Rakstnieks nevar nedomāt par krievu un savu vainu notiekošajā. Putina mērķis ir, lai haoss kļūst par pasaules jauno kārtību. Krievijā no laika gala ir iegājies: "Es neesmu vainīgs, bet kaut kā tā viss ir sanācis." No paaudzes uz paaudzi nav līdzsvara starp to, ko esi izdarījis, un to, kāds būs sods. Krievijai nekad nav bijis vēstures, tā ir gājusi pa riņķi kā gadalaiki, bez kāda atskata, analīzes un grēknožēlas. Privātajā līmenī – jā, bet ne valsts politikā, līdz ar to arī tautai nav sakāves pieredzes. Toties ir varena uzvaru un melu pieredze, jaunākais absurds ir apgalvojums, ka nevis Krievija sāka karu, bet Ukraina. Pats dīvainākais, ka šiem meliem piekrīt daudzi noderīgie idioti ne tikai plašajā pasaulē, bet pat Latvijā, kur viss notiek acu priekšā. Ar kādiem tikai paziņojumiem šajos kara gados nav nākusi Krievija! Lai atceramies krievu propagandas radītos "kaujas odus", kas smīdināja visu pasauli, un slimības, ko izgudrojuši ukraiņi, lai inficētu tieši krievus. Dažādos starptautiskos forumos Putins nemitīgi rāda masu iznīcināšanas multenes un draud ar superieročiem, kam pasaulē neesot analogu, bet apvainojas, kad Krieviju nosauc par papīra tīģeri!
Jā, par muļķībām pasaule aizvilkdamās smejas, bet par savas lētticības cenu gan vairs smiekli nenāk. Šajā gadu mijā atbildes gaida lieli jautājumi: Kādos džungļos slēpjas tā saucamais cilvēces veselais saprāts, ja noziegumos pret cilvēcību apsūdzētajam maniakam līdz šim nav nokritis no galvas ne mats un viņš turpina asins dzīres? Cik īstenībā vesels ir mūsu katra kā indivīda saprāts tad, kad mēs klaigājam par netaisnību, bet taisnus darbus nedarām, un vai tajā brīdī mēs sev paši neparakstām spriedumu? Šie jautājumi klauvē pie durvīm.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
