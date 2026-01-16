Realitātes šovā “Slavenības. Bez filtra” aktieris Andris Bulis ciemojās pie izcilās pludmales volejbolistes Tīnas Graudiņas. Sarunā, kurā piedalījās arī sportistes tuvinieki, galvenā uzmanība tika veltīta nākotnes perspektīvām un iespējamībai kādu dienu pamest lielo sportu.
Pēc spožā triumfa Adelaidē, kur Graudiņa pārī ar Anastasiju Samoilovu kļuva par pasaules čempionēm, aktuāls kļuvis jautājums par turpmākajiem mērķiem. Tā kā profesionālais sports ir neparedzams un fiziski smags, pastāv risks, ka traumas var piespiest pārtraukt karjeru ātrāk, nekā plānots. Tīna atklāti sprieda par to, vai viņai ir sagatavots rīcības plāns šādam scenārijam.
Sportiste šajā jautājumā meklēja atbalstu pie mammas, interesējoties, kāda būtu viņas reakcija uz šādu lēmumu. Viņas mamma uzsvēra, ka viss būtu atkarīgs no apstākļiem: "Tas būtu atkarībā no iemesla. Manā vērtību skalā augstākā vērtība ir ģimene. Ja Tīnai iemesls beigt karjeru būtu tas, ka viņa vēlas nodibināt ģimeni, es dotu zaļo gaismu un absolūti atbalstītu."
Tīna uz to reaģēja ar humoru, piebilstot: "Un tad tu teiktu, ka pēc diviem gadiem atpakaļ uz laukuma." Tomēr māte neslēpa, ka meitas dotības ir unikālas: "Nenoliedzami tas talants, kas Tīnai ir dots no dabas, no Dieva – mēs vienkārši no tā gribam gūt prieku."
Analizējot savu dzīvi ilgtermiņā, Tīna neizslēdz iespēju startēt arī 37 gadu vecumā, taču viņa apzinās, ka prioritātes var mainīties: "Es varētu spēlēt, bet tajā laikā man jau noteikti būs ģimene. Sievietēm, īpaši pludmales volejbolā, viņām ap 30 gadu vecumu ir bērni un tad viņas domā – turpināt spēlēt vai nē."
Noslēgumā tika iezīmēta arī sportistes personīgā dzīve – par spīti saspringtajam sacensību grafikam, Tīnai ir izdevies atrast laiku attiecībām, un viņas sirds vairs nav brīva.
