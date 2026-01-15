"Radio Skonto" rīta raidījuma vadītāja Rita Paula atklājusi, ka jaunībā sapņoja par aktrises karjeru, taču liktenis izvērsies citādi — jau trīs gadu desmitus radio ir kļuvis par viņas profesionālās identitātes pamatu, vēsta žurnāls "Pērle".
Viņa stāsta, ka radio sāka strādāt 18 gadu vecumā, tomēr toreiz nedomāja, ka tas būs uz tik ilgu laiku. Paralēli darbam Rita iestājusies gan žurnālistos, gan aktieros, eksāmenus kārtojot kopā ar klasesbiedru Aināru Ančevski. Izšķirošajā brīdī viņa devusies uz aktieru iestājpārbaudījumiem, taču izkritusi pēdējā kārtā, kas tobrīd šķitis īpaši sāpīgi.
Nākamajā dienā Rita devusies uz žurnālistikas fakultāti, kur profesoram atklāti pastāstījusi par neveiksmi aktieros. Viņai tika dota iespēja izpildīt rakstisko uzdevumu, un jau drīz viņa tika uzņemta žurnālistos. Atskatoties uz to laiku, Paula atzīst, ka šis pavērsiens bijis izšķirošs:
"Tas, ka mani nepaņēma aktieros, ir labākais, kas ar mani varēja notikt."
Studiju laikā viņa uzreiz sākusi strādāt Latvijas Televīzijas Ziņu dienestā, bijusi administratore raidījumā "Rīta bums", bet vēlāk pamanījusi konkursu uz vietu Radio Skonto un nolēmusi pieteikties. Tā ceļš, kas sākās ar vilšanos aktiermākslā, aizvedis līdz radio, kas, kā pati saka, kļuvis par viņas mūža mīlestību.
Plašāku interviju ar Ritu Paulu lasiet žurnālā "Pērle".
