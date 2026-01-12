Kopš šā gada sākuma 15 ēnu flotes tankkuģi, kas pārvadā naftu, kurai noteiktas sankcijas, ir nomainījuši karogu pret Krievijas karogu, raksta avīze "The Wall Street Journal", atsaucoties uz "Lloydʼs List Intelligence" datiem.
Kā norāda kuģniecības izdevuma "Lloydʼs List" galvenais redaktors Ričards Mīds, izmantojot Krievijas karogu, "ēnu flotes" kuģi cer pasargāt sevi no pasākumiem, ko pret tiem varētu vērst ASV, kas ir pastiprinājušas cīņu pret Venecuēlas naftas eksportu, kas pārkāpj sankcijas.
Saskaņā ar "S&P Global Market Intelligence" datiem 2025. gada pēdējos trīs mēnešos vēl 25 tankkuģi mainījuši karogu pret Krievijas karogu. No tiem 18 to izdarījuši decembrī, un 16 no šiem kuģiem noteiktas Lielbritānijas vai ASV sankcijas.
Karoga maiņas likumība reisa laikā no starptautisko jūras tiesību viedokļa ir apšaubāma, norāda S&P.
"The Wall Street Journal" raksta, ka līdz nedēļas nogalei ASV jau bija aizturējušas piecus "ēnu flotes" naftas tankkuģus, kuriem ir dažādi karogi. To vidū ir arī tankkuģis "Marinera", kuram pēc tam, kad to Venecuēlas piekrastē bija sākusi vajāt ASV krasta apsardze, tika mainīts nosaukums un tas tika reģistrēts Krievijā.
Ēnu flote pārvadā naftu no tādām valstīm kā Venecuēla, Krievija un Irāna, tādējādi pārkāpjot ASV sankcijas.
