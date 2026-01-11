Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sestdien aicināja atbrīvot visus Irānā ieslodzītos protestētājus un pilnībā atjaunot interneta piekļuvi valstī.
"Teherānas ielās un pilsētās visā pasaulē skan Irānas sieviešu un vīriešu soļi, kas pieprasa brīvību. Brīvību runāt, pulcēties, ceļot un, galvenais, dzīvot brīvi," Leiena rakstīja sociālajos tīklos.
"Eiropa pilnībā atbalsta viņus. Mēs nepārprotami nosodām šo likumīgo demonstrāciju vardarbīgo apspiešanu," viņa pauda, piebilstot, ka par demonstrāciju apspiedējus vēsture neatcerēsies pozitīvi.
"Mēs aicinām nekavējoties atbrīvot visus ieslodzītos demonstrantus. Mēs aicinām atjaunot pilnīgu interneta piekļuvi. Un, visbeidzot, mēs aicinām ievērot pamattiesības," paziņoja EK priekšsēdētāja.
Irānā jau gandrīz divas nedēļas turpinās plašas demonstrācijas, ko izraisījusi smaga ekonomiskā krīze. Aktīvisti apgalvo, ka desmitiem protestētāju ir gājuši bojā drošības spēku nežēlīgajās represijās.
Pēc nevalstisko aktīvistu grupu datiem, kopš ceturtdienas iestādes ir bloķējušas interneta piekļuvi visā valstī, kā arī pārtraukušas telefona sakarus.
