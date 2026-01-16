Valsts aizsardzības dienesta (VAD) šī gada vasaras iesaukumam pieteicies līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits — 1560 jaunieši, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā pērn, informē Aizsardzības ministrija (AM).
No kopējā brīvprātīgo skaita 11 mēnešu dienestam Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienībās pieteikušies 1503 cilvēki, tostarp 1457 vīrieši un 46 sievietes. Savukārt piecu gadu dienestam Zemessardzē brīvprātīgi pieteikušies 57 Latvijas pilsoņi — 56 vīrieši un viena sieviete.
Brīvprātīgā pieteikšanās vasaras iesaukumam, kas sāksies 17. jūlijā, noslēdzās 14. janvārī. Patlaban tiek izvērtēta pieteikušos Latvijas pilsoņu atbilstība dienestam. Gadījumā, ja nepieciešamais iesaucamo skaits netiks nokomplektēts, trūkstošo personu atlase pēc nejaušības principa tiks rīkota 21. janvārī.
Jau iepriekš ziņots, ka šim iesaukumam nepieciešami 1470 jaunieši, kuri dienesta pienākumus pildīs NBS vienībās. Vienlaikus piecu gadu dienestam Zemessardzē brīvprātīgi varēja pieteikties līdz 700 jauniešu.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) Latvijas Radio atzina, ka
pieaugošais brīvprātīgo skaits nākotnē var radīt papildu slodzi valsts augstskolām, kurām būs jāuzņem VAD pabeigušie budžeta vietās.
Vaicāts, vai šī iespējamā problēma jau tiek risināta preventīvi, ministrs norādīja, ka "izvērtēšana ir procesā". Tiek apsvērta aizsardzības nozares finansiāla iesaiste augstākās izglītības sistēmā, kā arī sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju notiek diskusijas par iespējamiem kopīgiem risinājumiem.
Vienlaikus Sprūds uzsvēra, ka jaunas sistēmas nevajadzētu ieviest, pirms nav skaidra brīvprātīgo pieteikšanās tendence ilgākā laika posmā. "Mēs sākam šo tendenci sajust arvien aktīvāk, un
kopumā tā ir ļoti laba tendence —
ir jaunieši, kas brīvprātīgi iestājas [VAD], bet tas rada nepieciešamību spert nākamos soļus gan finanšu resursu piesaistē, gan dialogā ar augstskolām un IZM, ko mēs jau darām," sacīja ministrs.
Plānots, ka VAD pilnu kapacitāti sasniegs 2028. gadā. Tad 11 mēnešu militāro apmācību apgūs līdz 4000 karavīru, līdz 2000 karavīru varēs apgūt apmācību Zemessardzes piecu gadu programmā, bet vēl līdz 500 karavīru — rezerves virsnieka apmācību, skaidro AM.
Saskaņā ar Valsts aizsardzības koncepciju NBS personāls 2028. gadā veidos 61 000 karavīru. No tiem miera laikā tiks uzturēti 31 000 karavīru, bet krīzes situācijās papildus būs pieejami vēl 30 000 vispārējas gatavības rezerves karavīru.
Miera laika struktūru paredzēts komplektēt ar 4000 VAD karavīriem, kuri dienestu pilda 11 mēnešus, 8000 profesionālā dienesta karavīriem, 12 000 zemessargiem un 7000 augstas gatavības rezerves karavīriem, kuri ik gadu tiek iesaukti mācībās, lai uzturētu prasmes un kaujas gatavību. Savukārt 30 000 karavīru veidos vispārējas gatavības rezervi.
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu