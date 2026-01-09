Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde aicina palīdzēt atrast bezvēsts prombūtnē esošo Vitu Eveloni (dzimusi 2010. gadā).
Meitene 6. janvārī ap pulksten 12.00 izgāja no Ģimenes atbalsta centra "Saule" Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķos, lai dotos uz skolu, taču līdz šim nav atgriezusies.
Policija norāda, ka meitenei ir nosliece uz klaiņošanu un iespējams, ka viņa varētu atrasties Cēsu novada teritorijā.
Ikvienu, kura rīcībā ir informācija par meitenes atrašanās vietu, aicina nekavējoties zvanīt pa tālruni 25484690 vai 112.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu