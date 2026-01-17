Šā gada 13. janvārī Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas Rīgā, Pļavniekos, aizturēja iepriekš sodītu vīrieti un sievieti aizdomās par narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu realizāciju lielā apmērā. Kratīšanu laikā likumsargi izņēma aptuveni 12 kilogramus MDMA tablešu un 540 gramus amfetamīna, ziņo VP.
Pie vīrieša tika atrasti arī 161 816 eiro skaidrā naudā, kas, iespējams, iegūta noziedzīgā ceļā. Par notikušo sākts kriminālprocess, bet aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Darbojoties narkotisko vielu nelikumīgās aprites apkarošanas jomā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja darbinieki nonāca uz pēdām 1986. gadā dzimušam vīrietim un 2002. gadā dzimušai sievietei, kuri, iespējams, Rīgā nodarbojās ar narkotisko vielu tirdzniecību. 13. janvārī abas personas tika aizturētas, un aizturēšanas brīdī pie vīrieša tika atrastas 11 MDMA tabletes. Policija norāda, ka vīrietis jau iepriekš sodīts par līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Kratīšanā aizdomās turētā vīrieša īrētās mājas palīgtelpā Pļavniekos likumsargi atsavināja aptuveni 12 kilogramus MDMA tablešu, kas varētu būt ap 50 000 vienību, kā arī 500 gramus amfetamīna un 153 585 eiro skaidrā naudā.
Papildus tam vīrieša vieglajā automašīnā tika atrasti un izņemti vēl 40 grami amfetamīna, trīs MDMA tabletes un 8220 eiro skaidrā naudā.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai realizēšanu lielā apmērā vai organizētā grupā. Par šādu noziegumu paredzēts sods — brīvības atņemšana no pieciem līdz 15 gadiem, ar mantas konfiskāciju vai bez tās, kā arī probācijas uzraudzība līdz trim gadiem.
Ņemot vērā, ka aizdomās turētajam vīrietim nav oficiālu ienākumu, policija uzskata, ka atrastā nauda varētu būt iegūta noziedzīgā ceļā. Ja tas tiks apstiprināts, tiks lemts par līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā.
Aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
