Pēc gandrīz piecu gadu pārtraukuma durvis apmeklētājiem vērusi Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Palmu māja.
Tā ir viena no Augu māju kompleksa siltumnīcām, kas celta XX gadsimta sākumā un pēdējos piecus gadus bija slēgta.
Nu pēc vērienīgas renovācijas tā atkal atvērta visiem augu mīļotājiem un tiem, kas vēlas pabaudīt tropu atmosfēru.
Lai arī augi patlaban piedzīvo miera periodu, Palmu mājā uzziedējušas divas palmas un kuru katru mirkli ziedēs arī karaliskā strelīcija.
Palmu māja atrodas Rīgā, Kandavas ielā 2, un ir atvērta katru dienu no 10 līdz 16.
