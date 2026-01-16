Mirusi kādreizējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktore, mākslas zinātniece un Triju Zvaigžņu ordeņa komandiere Ilze Konstante, informē LNMM.
Konstante dzimusi 1940. gada 1. jūnijā. LNMM direktores amatā viņa strādājusi no 1989. līdz 2000. gadam.
Noslēdzoties darbam muzejā, tapušas vairākas Konstantes publikācijas par māksliniekiem, tostarp monogrāfijas par gleznotājiem Jāni Osi un Leo Kokli.
Par Konstantes nozīmīgāko teorētisko devumu uzskatāms apjomīgais pētījums "Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā. 1940-1956", kuru izdevis apgāds "Neputns", vērtē LNMM direktore Māra Lāce.
Atvadas no Konstantes notiks 20. janvārī plkst. 11 Rīgas Krematorijas Lielajā zālē.
