Ap pulksten 11.30 Gustava Zemgala gatvē Rīgā izveidojās aptuveni trīsarpus kilometru garš sastrēgums. Likumsargi uz apmēram stundu slēdza satiksmi centra virzienā, lai glābēji varētu no grāvja izvilkt avarējušu BMW automašīnu, ziņo raidījums "Degpunktā".
Spēkrats pēc avārijas bija apgāzies uz jumta, taču vadītājs nopietnas traumas neguva un no automašīnas izkļuva vēl pirms operatīvo dienestu ierašanās. Sarežģītāka izrādījās paša auto izvilkšana, kas prasīja ilgāku laiku.
Valsts policija pilnībā norobežoja brauktuvi, lai glābšanas darbi noritētu netraucēti. Vadītājs stāsta, ka no rīta devies uz darbu, taču,
pietuvojoties brauktuves labajai malai, uzbraucis uz sastumtā sniega. Auto saslīdējis, un vadītājs zaudējis kontroli,
kā rezultātā transportlīdzeklis ielidojis grāvī.
Pēc avārijas automašīnā sācis krāties ūdens. Vadītājs atsprādzējies un šoka stāvoklī centies izkļūt pats. Logu izsist nav izdevies, taču vēlāk palīdzētājiem izdevās atvērt aizmugurējās durvis, pa kurām vīrietis pats izrāpījās ārā.
Drīz notikuma vietā ieradās operatīvie dienesti. Glābšanas darbu laikā automašīnai atvērās bagāžnieks, un tā saturs iekrita grāvī esošajā ūdenī. Kamēr glābēji turpināja darbu, vadītājs kopā ar paziņu centās izvilkt samirkušās mantas.
Aptuveni stundas laikā automašīna tika uzlikta atpakaļ uz riteņiem un novilkta ceļa malā, pēc kā satiksme pakāpeniski atjaunojās. Vadītājam vēl bija jāuzkavējas notikuma vietā, gaidot evakuatoru. Viņš atzina, ka bojātais BMW vairs nebūs remontējams un tiks nodots metāllūžņos.
