Ārējās iejaukšanās risks rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās no Krievijas puses pieaug, trešdien Ārlietu ministrijas (ĀM) Eiropas lietu komisijā norādīja ministrijas īpašais pārstāvis digitālajos jautājumos Viktors Makarovs.
Komisijas sēdē tika uzklausīts arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks, kurš iepazīstināja ar Eiropas demokrātijas vairoga stratēģiju — iniciatīvu, kas paredz pasākumus demokrātijas noturības stiprināšanai.
Makarovs uzsvēra, ka būtu
naivi cerēt, ka Krievija nemēģinās izmantot ievainojamības Latvijas sistēmās.
Viņaprāt, iejaukšanās vēlēšanu procesā nesākas īsi pirms balsošanas — iespējas tiek meklētas jau laikus, tostarp arī šobrīd.
Viņš norādīja, ka Eiropas Savienības līmenī jau pastāv instrumenti, kas var palīdzēt mazināt šos riskus. Piemēram, Eiropas ārējā dienestā darbojas agrīnās brīdināšanas sistēma, savukārt Eiropas demokrātijas vairoga ietvaros paredzēts izveidot Eiropas demokrātiskās noturības centru. Makarovs uzsvēra, ka Latvijas iesaiste šajos mehānismos būtu būtiska, un Ārlietu ministrijas ieskatā vadošā loma šajā procesā būtu jāuzņemas Valsts kancelejai.
Runājot par sadarbību ar lielajām digitālajām platformām, Makarovs skaidroja, ka komunikācija notiek divos līmeņos. Pirmajā līmenī tiek reaģēts uz konkrētiem incidentiem, un Latvijai šādi saziņas kanāli jau pastāv. Viņš piebilda, ka šajā ziņā
Latvijai klājoties labāk nekā Moldovai, kuras pagājušā gada parlamenta vēlēšanas pavadīja viltus spridzināšanas draudi
un kiberuzbrukumi.
Otrais līmenis ir sistemātisks dialogs ar platformām, ko stiprina Digitālo pakalpojumu akts. Tā ievērošana visā Eiropas Savienībā, pēc Makarova teiktā, ir būtisks priekšnoteikums efektīvai reaģēšanai arī uz mazākiem pārkāpumiem.
Savukārt Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris pauda cerību, ka Eiropas demokrātijas vairogs nodrošinās skaidru rīcības algoritmu gadījumiem, kad tiek konstatēts vēlēšanu apdraudējums. Viņš atzina, ka pašlaik šādas skaidrības vēl trūkst, un sagaida, ka starpinstitūciju darba grupā par drošu Saeimas vēlēšanu norisi tiks izstrādāts konkrēts rīcības plāns.
