Nulles fāze – tā ASV Kara izpētes institūta analītiķis Džordžs Baross raksturo šābrīža situāciju Eiropā. Krievijas nekonvencionālie uzbrukumi Eiropai (saukti arī par hibrīduzbrukumiem, konfliktu zem konvencionālā kara sliekšņa, cīņām “pelēkajā zonā”) kļūst aizvien agresīvāki, precīzāki un grūtāk novēršami.

Kopējā statistika ir satraucoša – pieaug gan uzbrukumu skaits, gan to intensitāte. Dažādu veidu ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumu skaits ir mērāms desmitos, un tie skar gan tirdzniecības centrus, gan, piemēram, “Diehl-Group” ražotni Berlīnē, kur tiek ražoti IRIS-T pretgaisa aizsardzības raķešu komponenti. 

Kā norāda Starptautiskā stratēģisko studiju institūta (“The International Institute for Strategic Studie”) eksperti, ar augstu varbūtību var pieņemt, ka Krievijas uzbrukumi Eiropas loģistikas ķēdēm, izmantojot sūtījumos ievietotas degbumbas, ir tikai sākums, un iznākums ar letālām sekām ir tikai laika jautājums.

