Šodien, 12. janvārī dzimšanas dienu atzīmē izcilais komponists, pianists Maestro Raimonds Pauls. Īpašu svētku apsveikumu video formātā sagatavojusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Brigāžu atbalsta centrs Jelgavā.
Video sveiciens kļuvis īpaši populārs. Tajā atainota NMPD steigšanās palīgā kādam pacientam, kur katru darbību pavada kāda izdziedāta Raimonda Paula dziesma.
"Sirsnīgi sveicam Maestro Raimondu Paulu skaistajā jubilejā!
Maestro radītie darbi nereti ir klātesoši arī mūsu ikdienā. Tie iedvesmo mūsu kolēģus darba dežūrā, palīdz atgūt spēku pēc smagiem stāstiem un patiesi ļauj priecāties par paveikto - par katru izglābto dzīvību," raksta NMPD.
Pauls ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas kultūras simboliem, kura radītā mūzika gadu desmitiem ir neatņemama Latvijas kultūras telpas sastāvdaļa, kā arī guvusi plašu atzinību arī ārpus valsts robežām.
