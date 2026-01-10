Kanāla STV Pirmā! gada atskata raidījumā “No gada dāmas līdz gada drāmai” tikās četras dažādu jomu pārstāves: politiķe Linda Abu Meri, juriste Ieva Brante, aktrise Dana Bjorka, kā arī publiciste Linda Curika. Viens no asākajiem diskusijas punktiem izvērtās par sievietes vizuālo tēlu un tā pasniegšanu sporta pasaulē.
Analizējot profesionālo sportu, dalībnieces pievērsās pludmales volejbolam, kurā sieviešu obligātais ietērps krasi atšķiras no vīriešu apģērba. Dana Bjorka vērsa uzmanību uz šo nevienlīdzību, norādot: "Bet par to ģērbšanās stilu meitenēm...ziniet, puiši spēlē šortos, bet meitenes spēlē apakšbiksēs!"
Savukārt Linda Abu Meri pauda viedokli, ka šāda apģērba izvēle, iespējams, ir tīri komerciāls lēmums, lai piesaistītu lielāku auditoriju. Viņa atzīmēja: "Tajā brīdī, kad meitenes sāka spēlēt volejbolu biksītēs jeb bikini, tad esot ļoti pieauguši reitingi šim sporta veidam. Nezinu gan, vai tā ir taisnība, bet iespējams, ka tā arī ir."
Linda Curika diskusijā papildināja, ka problēma nav tikai pašā tērpā, bet arī veidā, kā fotogrāfi un mediji izvēlas attēlot sportistes, bieži vien fokusējoties uz ķermeniskām detaļām, nevis sportisko sniegumu: "Tās sievietes tomēr tiek nobildētas tādās šausmīgi seksualizētās pozās. Ja mēs paskatāmies uz sieviešu volejbolu, piemēram, Google fotogrāfiju meklētājā, tad jūs redzēsiet, ka visas ir, it kā, no apakšas, maksimāli starp kājām iefilmētas, lai dibenu var redzēt...nu, tiešām!"
Sarunas gaitā dāmas pat pajokoja, ka līdzsvaram būtu interesanti redzēt arī vīriešu kārtas volejbolistus tikpat atsedzošos tērpos.
