"Esam trāpījuši desmitniekā!" – tā psihiatri komentē negaidīti lielo interesi par jauno digitālo psihiskā stāvokļa novērtēšanas rīku. Lai gan rīks darbojas tikai nedēļu, anketu aizpildījuši jau gandrīz tūkstoš cilvēku. Plašāk par to, kā mākslīgais intelekts palīdz glābt dzīvības, ziņo 360TV Ziņas.
Tikai vienas nedēļas laikā Latvijas iedzīvotāji ir aizpildījuši vairāk nekā 900 palīdzības anketu, kas pieejamas visu piecu Latvijas psihiatrisko slimnīcu tīmekļvietnēs. Šāds pieprasījums ir ievērojami pārsniedzis sākotnējās prognozes.
Liene Sīle, psihiatre: "Mēs esam trāpījuši 10 no 10. Šis ir kvalitatīvs produkts, kas ir trāpījis pilnīgi mērķī sabiedrības vajadzībām.”
Līdz šim jau 120 cilvēki ir saņēmuši pierakstu pie psihiatra ārpus kārtas tuvāko divu nedēļu laikā. Īpaši kritiska situācija fiksēta Rīgā, kur ar rīka palīdzību identificēti 20 akūti gadījumi (tostarp pēcdzemdību depresija, pašnāvības risks un bipolāro traucējumu saasinājumi), nodrošinot vizīti pie speciālista 72 stundu laikā.
Sistēma ir veidota, lai maksimāli ātri un efektīvi šķirotu pacientus pēc viņu stāvokļa smaguma, izmantojot mākslīgo intelektu.
- Autentifikācija: Lietotājam ir jāapstiprina sava identitāte.
- Mākslīgā intelekta analīze: Algoritms izvērtē sniegtās atbildes un nosaka prioritāti.
- Medicīniskā personāla saziņa: Pēc datu apstrādes ar pacientu sazinās speciālists.
Interesanti, ka rīks kalpo arī kā "sabiedrības spogulis". Mākslīgais intelekts ir aprīkots ar speciāliem maldu jautājumiem, kas ļauj atpazīt gadījumus, kad anketa aizpildīta intereses vai izklaides pēc.
Liene Sīle, psihiatre: "Mums bija arī vesela biroja darbinieki – vesels departaments, kas izdomāja paskatīties, kuram no viņiem vajag vizīti. Es aicinu cilvēkus būt atbildīgiem un līdzatbildīgiem, jo šis resurss ir paredzēts tiem, kam palīdzība tiešām nepieciešama."
Pēc anketas aizpildīšanas prioritāri ārstēšanu saņem vismazāk aizsargātie pacienti – tie, kuri cieš no hroniskām psihiskām saslimšanām vai pēkšņiem saasinājumiem, piemēram, psihotiskiem traucējumiem vai smagām depresijas epizodēm.
