Kā iejusties 12 gadus veca zēna ādā, kurš ir piecus centimetrus garš? To mazliet sirreālā un atraktīvā cirka izrādē uzzinās Valmieras teātra aktieris Kārlis Dzintars Zahovskis. Pavisam drīz un svētdien, 18. janvārī, skatītāji varēs novērtēt Toma Treiņa iestudējuma "Mazais cilvēks" pirmizrādi bērniem pēc vācu rakstnieka Ērika Kestnera darba motīviem.
Skatītāji aktieri Kārli Dzintaru Zahovski pirmo reizi iepazina LTV seriālā "Projekts: šķiršanās" pašā pandēmijas krustuguņu centrā, kad viņš vēl studiju gados strādāja kopā ar pašmāju zvaigznēm Rēziju Kalniņu un Gati Gāgu. "Brīdi padomā un tad droši dod laukā visu, kas iekšā (..) Dievs viņu ir apveltījis ar lieliskiem dotumiem, kurus viņš nemitīgi izkopj," saka pasniedzēja Indra Roga. Studiju laikā Kārli Dzintaru Zahovski raksturojušas drosmīgas etīdes, spēja atveidot gan liriskus, gan kompleksu māktus tipāžus, gan asprātīgi parodēt režisoru Vladislavu Nastavševu. Viņš nāk no mūziķu ģimenes – tētis trompetists, māsa dziedātāja, vecvecmamma bijusi klavierskolotāja un pianiste.
Nu jau rit piektais teātra gads ar intensīvu darbu, Kārlim Dzintaram Zahovskim iejūtoties virtuozos skatuves tēlos un uzņemoties atveidot pat pašus traģiskākos dzīvestāstus. Tas aktierim nudien ir pa spēkam – viņš savās izpausmēs ir dabisks, piezemēts un konkrēts. Gandrīz vai atbilstošs leģendārajai Dailes teātra vīzijai "Skaidrība. Kaislība. Vienkāršība".
Šis būs janvāra cienīgs jautājums. Vai tev jau ir 2026. gada apņemšanās?
K. Dz. Zahovskis: Zini, ir. Bet ne tāda, ar ko es pašlaik gribētu dalīties.
Izrādes "Mazais cilvēks" centrālais varonis ir maziņš puisītis Maksis – tikai piecus centimetrus garš. Simboliski šis pēc Ērika Kestnera bērnu grāmatas motīviem radītais skatuves darbs varētu būt par spēju un vajadzību iekļauties sabiedrībā arī tad, ja esi atšķirīgs. Vai esi piedzīvojis brīžus, kur ir bijis jāpacīnās par iederēšanos citu cilvēku kopienā?
Bija man tādi pāris gadi pamatskolā. Godīgi sakot, tā arī nenoskaidroju, kas tur toreiz notika.