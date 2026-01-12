Latvijas alus nozare 2026. gadā prognozē mērenu alus un citu dzērienu cenu kāpumu mazumtirdzniecībā, norādījis Latvijas Alus darītāju savienības valdes priekšsēdētājs Pēteris Liniņš.
Viņš skaidroja, ka alus ražotāji šobrīd nonākuši sarežģītā situācijā – ražošanas izmaksas turpina pieaugt, kamēr alus patēriņš Latvijā jau vairākus gadus samazinās. Šāds apstākļu kopums rada būtisku spiedienu uz nozari un liek uzņēmumiem pārskatīt gan cenu politiku, gan investīciju ieceres.
Liniņš norādīja, ka pēdējos gados būtiski augušas izejvielu izmaksas, ko ietekmējuši gan klimata apstākļi, gan globālie notikumi. Tas atspoguļojas iesala un apiņu cenu pieaugumā. Papildus tam palielinājušās energoresursu, iepakojuma, loģistikas un citu pakalpojumu izmaksas, savukārt darbaspēks veido arvien lielāku daļu no kopējām ražošanas izmaksām.
Vienlaikus vietējie alus ražotāji turpina ieguldīt energoefektivitātē, ūdens patēriņa samazināšanā, ilgtspējīgos iepakojuma risinājumos, atkritumu mazināšanā un oglekļa emisiju samazināšanā. Šie ieguldījumi sniedz ilgtermiņa ieguvumus sabiedrībai un videi, taču vienlaikus palielina uzņēmumu finanšu slogu.
Liniņš uzsvēra, ka depozīta sistēma Latvijā ir veiksmīgs aprites ekonomikas piemērs, kuru alus un dzērienu ražotāji atbalstījuši jau kopš tās ieviešanas. Tomēr no 2026. gada 1. janvāra palielinājusies dzērienu ražotāju dalības maksa: vienreizlietojamam stikla iepakojumam – par 0,8%, atkārtoti lietojamam universālā dizaina stikla iepakojumam – par 16,5%, bet individuāli atkārtoti lietojamam stikla iepakojumam – par 4,5%.
Tāpat Liniņš norādīja, ka no 2026. gada 1. marta paredzēts akcīzes nodokļa kāpums, kas situācijā, kad patēriņš sarūk un izmaksas palielinās, vēl vairāk pastiprinās spiedienu uz nozari.
Atsaucoties uz Valsts ieņēmumu dienesta datiem, Liniņš uzsvēra, ka
alus tirgus Latvijā jau vairākus gadus piedzīvo lejupslīdi.
To ietekmē mainīgi patērētāju paradumi, pieaugoša cenu jutība un konkurence ar citām dzērienu kategorijām.
VID statistika liecina, ka 2025. gada pirmajos desmit mēnešos Latvijā saražoti 61,129 miljoni litru alus, kas ir par 7,5% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš. Patēriņam nodotais alus apjoms samazinājies par 6,4%, sasniedzot 102,35 miljonus litru, savukārt alus eksports krities par 37,1%.
Līdz ar to alus nozare šobrīd atrodas sarežģītos apstākļos, kuros ražotāji ir spiesti izvērtēt cenu korekcijas un piesardzīgi plānot turpmākās investīcijas. Pieaugošās izmaksas laikā, kad patēriņš samazinās, nozīmē, ka šīs izmaksas nav iespējams kompensēt bez ietekmes uz gala cenu, rezumēja Liniņš.
