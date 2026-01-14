Cīņa par ripu, spēka paņēmiens un kritiens, atmuguriski ar pakausi atsitoties pret ledu.
Līdzīgas epizodes hokejā, par laimi, ne pārāk bieži, tomēr notiek ik pa laikam. Mūsdienās parasti no nopietnām traumām glābj aizsargķivere, bet 1968. gada 13. janvārī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē Mineapoles piepilsētā Blūmingtonā 29 gadus vecajam Minesotas "North Stars" hokejistam Bilam Mastertonam tādas nebija. Tolaik profesionālajā hokejā "cepures" valkāja tikai retais, Mastertons nebija viens no viņiem, vēsturē paliekot par pirmo un joprojām vienīgo NHL hokejistu, kurš spēles laikā gūtu savainojumu dēļ zaudējis dzīvību.
No "Apollo" kosmosa programmas uz NHL
Bils Mastertons nebija hokeja zvaigzne, lai gan jaunieša vecumā viņš paguva uzspīdēt ASV studentu čempionātā, kopā ar Denveras Universitātes komandu divas reizes izcīnot čempiona titulu un reizi kļūstot par NCAA labāko spēlētāju. Taču ar to bija par maz, lai uzreiz pēc "Alma mater" absolvēšanas Vinipegā dzimušais kanādietis tiktu hokeja Mekā NHL. Mastertons, kurš bija ieguvis maģistra grādu finansēs un biznesa vadīšanā, hokeja spēlēšanu amatiera līmenī apvienojot ar strādāšanu "Honeywell" kompānijā, citstarp darbojoties ar līgumu administrēšanu arī pie kosmiskās "Apollo" programmas, kurā viņa pārstāvētā kompānija bija piesaistīta no NASA puses. Mastertonam bija stabils darbs ar labu atalgojumu, viņš ar sievu Kerolu adoptēja divus bērnus, tomēr hokeja vilinājums nekur nebija zudis.
Lielā iespēja nāca pirms 1967./1968. gada NHL sezonas, kad līga nolēma veikt pirmo lielo paplašināšanos un komandu skaits no sešām tika dubultots. Pēkšņi bija nepieciešami vēl aptuveni 120 augstas klases hokejisti, un viens no viņiem, kurš tika pie profesionāla hokejista statusa, bija arī 29 gadus vecais Mastertons. Viņu par gana labu atzina viena no sešām jaunpienācējām Minesotas "North Stars", ar uzbrucēju noslēdzot divu gadu līgumu.
Nebija glābjams
Sākums Mastertonam bija izcils, jo viņš jau savā NHL debijas spēlē guva vārtus, piedevām tie bija arī "North Stars" pirmie vārti pasaules spēcīgākajā līgā. Kā vēlāk stāstīja Kerola Mastertona, viņas vīram tas bijis sapņa piepildījums, jo viņš allaž gribējis uzspēlēt kopā ar labākajiem, pierādīt sev, ka atbilst NHL līmenim.
Diemžēl sapnis beidzās pēc trim mēnešiem, kuru laikā Bils aizvadīja 38 spēles, gūstot četrus vārtus un astoņas reizes asistējot partneriem. 1968. gada 13. janvārī Minesota mājās uzņēma citu līgas jaunpienācēju Oklendas "Seals", un pirmajā periodā Mastertons cīņā par ripu saņēma triecienu uzreiz no diviem pretinieku komandas aizsargiem – Rona Herisa un Lerija Kehena.
Spēka paņēmiens bija tik spēcīgs, ka Mastertons zaudēja līdzsvaru un ar pakausi atsitās pret ledu.
"Trieciens bija spēcīgs, taču esmu pārliecināts, ka tā nebija netīra spēle," vēlāk apgalvoja mača galvenais tiesnesis Volijs Heriss. Tomēr sekas bija katastrofālas – Mastertons no trieciena zaudēja samaņu, bet pa nāsīm, ausīm un muti sākās asiņošana. Bija skaidrs, ka noticis kas nelāgs, un hokejists ar nestuvēm tika nogādāts vispirms ģērbtuvē, bet drīz vien arī aizvests uz netālu esošo Soutdeilas slimnīcu, uz kuru devās arī Mastertona sieva, kura spēli vēroja tribīnēs. Ārstu slēdziens nebija iepriecinošs, galvas trauma ir tik smaga, ka operācija nav iespējama. Hokejista dzīvību uzturēja tikai speciāla aparatūra, un ārsti viņa ģimenes locekļiem veltas cerības nedeva, Bils nebūs dzīvotājs. Lēmumu atslēgt viņu no dzīvību uzturošajiem aparātiem pieņēma tuvinieki, un 30 stundas pēc notikušās sadursmes tika paziņots, ka Bils Mastertons ir miris no smadzeņu traumas.
Pēc vairākiem gadiem, kad Toronto neiroķirurgs Čārlzs Tators vēlreiz pētīja Mastertona autopsijas slēdzienu, viņš uzskatīja, ka hokejists ir spēlējis ar iepriekš neizārstētu smadzeņu satricinājumu un tas ir veicinājis viņa nāvi pēc atkārtota spēcīga trieciena pa galvu. Šai hipotēzei par labu runāja arī fakts, ka vairāki Mastertona komandas biedri bija stāstījuši, ka Bils bija sūdzējies par regulārām migrēnām, savukārt treniņos viņš dažas reizes pie lielām slodzēm esot paģībis.