Bezvēsts prombūtnē bijusī Evita Ivanova ir atradusies sveika un vesela.
Valsts policija izsaka pateicību masu mediju pārstāvjiem par informācijas publicēšanu.
Jauniete 2025. gada 26. decembrī patvaļīgi atstāja Balvu slimnīcas telpas. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka meitenei ir nosliece uz klaiņošanu.
