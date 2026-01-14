Reperis rolands če sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" pastāstījis par savu pieredzi šovā "Pārdziedi mani!" un atklājis, kas viņam šajā projektā sagādājis vislielākos izaicinājumus.
Mūziķis stāsta, ka piedāvājumu piedalīties šovā saņēmis vasaras vidū un piekritis bez ilgas vilcināšanās. Viņu uzrunājusi iespēja izmēģināt ko jaunu, pat apzinoties, ka dziedāšana nav viņa ierastais lauciņš un prasīs nopietnu darbu ar sevi. Dalība šovā viņam bijusi veids, kā attīstīties un izkāpt ārpus komforta zonas.
Runājot par izaicinājumiem, rolands če atzīst, ka katrs raidījums prasa nepārtrauktu domāšanu par nākamo soli un sagatavošanos.
Vislielākās grūtības sagādājis priekšnesums operas žanrā — tas bijis kas pilnīgi jauns gandrīz visiem dalībniekiem. Izpildot dziesmu "O sole mio", bijusi nepieciešama maksimāla koncentrēšanās, jo, kā viņš pats saka, nācies pilnībā pārslēgt gan balsi, gan ķermeni.
