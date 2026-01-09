Projekta "Praktiski Zaļš" ietvaros žurnāla "Praktiskais Latvietis" 27. janvāra numurā tiks publicēts raksts par azbestu saturoša šīfera un stikla vates pareizu un drošu nodošanu. Gatavojoties publikācijai, portāls Lasi.lv aicina lasītājus piedalīties interaktīvā aptaujā.
Renovējot ēkas vai sakārtojot īpašumu, nereti nākas saskarties ar veciem būvmateriāliem – šīfera kaudzēm vai stikla vates ruļļiem. Vai zini, kā ar tiem rīkoties droši un atbilstoši noteikumiem?
Aptauja
Vai zini, kā pareizi un droši nodot vecu šīferi un stikla vati?
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.
#LVAF #praktiskizals