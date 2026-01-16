Overcast -7.8 °C
No atkritumiem atpakaļ apritē: kā Latvijā apsaimnieko nolietoto elektrotehniku

Zigmunds Bekmanis
Zigmunds Bekmanis / Latvijas Avīze
2026. gada 15. janvāris, 23:05
SIA "Latvijas Zaļais punkts" valdes loceklis Kaspars Zakulis: "Mūsu veikalā "Lab!" var atrast visdažādāko lietotu un saremontētu sadzīves tehniku, arī datorus.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Savākšanas punktos nodotu lietotu sadzīves elektropreču apjoms ik gadu pieaug, daļa no tām tiek nodota pārstrādei, daļa – saremontēta un atgriežas pie patērētājiem.

Viens no lietotas sadzīves tehnikas apsaimniekotājiem – "Latvijas Zaļais punkts" –, kas dibināts pirms divdesmit pieciem gadiem, pēc būtības ir ražotāju atbildības organizācija un darbojas pēc stingriem valsts norādījumiem, kuros ietilpst arī sabiedrības izglītošana. "Gadā mums noteikti jāīsteno vismaz četras informatīvi izglītojošās kampaņas, taču ar tām ir par maz, lai aptvertu visu auditoriju. Lietotu sadzīves elektrotehniku iedzīvotājiem iespējams bez papildu maksas nodot kādā no vairāk nekā septiņdesmit šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumiem visā Latvijā. Kur to izdarīt, nav grūti uzzināt, bet padomu var prasīt arī radiem, draugiem vai kaimiņiem un noteikti – savam atkritumu apsaimniekotājam, jo informācija par šo preču nodošanas vietām ir atrodama internetā – mūsu mājaslapā, ja vien ir vēlme to meklēt," saka SIA "Latvijas Zaļais punkts" valdes loceklis Kaspars Zakulis.

Vietas ir, jāgrib tikai nodot

Viņš novērojis, cilvēki ir gatavi maksāt par jaunām elektroprecēm, bet nevēlas pieņemt situāciju, ka arī par atkritumu izmešanu ir jāmaksā, lai nosegtu savākšanas, transportēšanas, izjaukšanas, pārstrādes vai remontēšanas izmaksas. Tādēļ, lai vienkāršotu aprites procesu, patērētāja atbildību par elektropreces izmešanu ražotājs jau ir iekļāvis tās cenā, un atliek vien šo preci nogādāt savākšanas punktā. Tāpat kā iespējams kādu mums noderīgu sadzīves tehnikas iekārtu pārvest mājās no veikala, pastāv arī iespējas nederīgu vai novecojušu elektropreci dabūt prom no mājām, tikai jāvēlas to izdarīt. Elektropreču savākšanu nodrošina arī lielākie atkritumu apsaimniekošanas operatori, kuri ikdienā iztukšo piemājas atkritumu konteinerus.

"Zinu, ka daudzas pašvaldības, jau slēdzot līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem, paredz viņiem pāris reižu gadā organizēt lielgabarīta preču un arī sadzīves tehnikas savākšanas akcijas. Gandrīz katrā Latvijas novadā ir tāda vieta, kur nodot nolietotās elektropreces, arī Rīgā, taču galvaspilsētā ar vairāk nekā sešsimt tūkstošiem iedzīvotāju šķirojamo atkritumu pieņemšanas laukumu skaits ir nepietiekams," atzīst Kaspars Zakulis, piebilstot, ka tādam laukumam vajadzētu būt katrā Rīgas mikrorajonā, bet problēmas radot politiskās gribas trūkums šādas vietas izraudzīties un iekārtot.

Izvešanas izmaksas jau preces cenā

Nolietotās sadzīves tehnikas savākšanas atbalstītājs un finansētājs ir ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš nopērk kādu jaunu elektropreci. Katras šādas preces cenā atbilstoši tās svaram jau ir iezīmēta noteikta naudas summa, kas tālāk tiek novirzīta šķirojamo sadzīves atkritumu laukumu izveidošanai, uzturēšanai, tur atvesto preču aiztransportēšanai, izjaukšanai un pārstrādei.

"Lielie atkritumu apsaimniekotāji savu apkalpoto reģionu iedzīvotājiem, iepriekš piesakot pakalpojumu, nodrošina vecās elektrotehnikas izvešanu no mājām bez maksas. Vienīgi no augstākiem daudzdzīvokļu namu stāviem tā pašu spēkiem jānogādā pagalmā," informē SIA "Eco Baltia vide" pārstāve Alise Zvaigzne.

"Tomēr ne visas elektropreces ir ar pozitīvu vērtību, par dažu nodošanu pārstrādes rūpnīcām mums ir jāpiemaksā. Lūk, ledusskapjiem pirms pārstrādes no sistēmas ir jāizsūknē videi kaitīgā freona gāze, bet vecajiem televizoriem – jāatdala kineskops un jāsavāc indīgie dzīvsudraba savienojumi," 

skaidro K. Zakulis. Viņš uzsver, ka pareiza rīcība atkritumu izvešanā lielā mērā ir cilvēku godaprāta jautājums, jo daudzdzīvokļu namu pagalmos bez uzraudzības atstāta sadzīves elektrotehnika nereti tiek brutāli salauzta, piemēram, lai iegūtu ledusskapja vai saldētavas elektromotoru, un freons izkūp gaisā.

Remontdarbnīcu skaits sarūk

Man jau no bērnības ieaudzināja, ka pret visām lietām jāizturas saudzīgi. Salūzušu radioaparātu, televizoru, pulksteņus un darbarīkus vectēvs vienmēr centās aizgādāt pie kāda meistara, lai tos salabotu, nevis uzreiz izmestu un pirktu jaunus. Tāpēc, sācis dzīvot Milzkalnē, biju priecīgs aizvest dārgu, bet krītot mazliet sadauzītu putekļsūcēju uz remontdarbnīcu Tukumā, kur par labošanu samaksāju vien piecus eiro. Taču, parunājot ar meistariem Jāni un Edvīnu, izrādījās, ka šādu vecu sadzīves lietu remontēšana kļūst arvien mazāk pieprasīta un darbnīca drīz būšot jāslēdz ciet, jo nopelnīt neko nevarot, klāt pensionēšanās vecums un neesot kam arodu un uzņēmumu nodot tālāk. Sapratu, ka tukumniekiem ir paveicies, jo kaimiņu novados vairs nav nevienas remontdarbnīcas.

No "Norstat" 2024. gada maijā/jūnijā veiktās aptaujas izriet, ka nedaudz vairāk kā puse no apmēram tūkstoš respondentiem, pēkšņi salūstot elektrotehnikai, centušies to saremontēt, kas ir par divpadsmit procentiem mazāk nekā 2022. gadā. Taču salūzušu tehniku speciāli tam paredzētajās vietās – šķirošanas laukumos vai īpašos nodošanas punktos – nogādājusi piektā daļa aptaujāto jeb par sešiem procentiem vairāk nekā pirms diviem gadiem. Šādi dati liecina par tendenci necensties lietotu elektrotehniku salabot, dodot priekšroku jaunai. Pavisam nedaudz – līdz pieciem procentiem – augusi vēlme vecās iekārtas neizmest, bet paglabāt nebaltai dienai.

SIA "Eco Baltia vide" remontdarbnīcas meistars Dagnis Zviedris remontē visdažādāko sadzīves tehniku, bet vispirms novērtē, vai to maz vērts remontēt.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Izlietoto lietu otrā elpa

Par laimi, ne visur ar sadzīves tehnikas remontēšanu nākotne rādās tik drūma. Rīgā, "Eco Baltia vide" izveidotajā "Lab!veikals" (Latgales ielā 240) nonāk lietotas elektropreces, kuras cilvēki nogādājuši kādā no īpašajiem savākšanas konteineriem, pēc tam tās nonākušas remotdarbnīcā un tikušas salabotas. Savukārt tā paša uzņēmuma remontdarbnīca Getliņu ielā 5, tāpat kā jau minētais veikals, izveidota, pateicoties Eiropas Savienības granta finansējumam.

"Mūsu meistari no savāktajām sadzīves tehnikas vienībām izvērtē, kuras iespējams saremontēt un vērts tām dot otro lietošanas dzīvi, piedāvājot šīs preces vai nu mūsu veikalā, vai nododot labdarībai, piemēram, SOS bērnu ciematiem pēc viņu pieprasījuma. "Lab! veikalā" ir atrodama visdažādākā lietotā un saremontētā sadzīves tehnika – kalkulatori, viedpulksteņi, kopētāji, portatīvie datori, putekļsūcēji, veļasmašīnas, televizori, turklāt par ļoti draudzīgām cenām, kuras var atļauties ikviens interesents," atklāj Alise Zvaigzne.

Šajā veikalā pie sienām apskatāmi un arī nopērkami unikāli mākslinieku darbi, kas tapuši no lietotām precēm, tostarp sadzīves tehnikas detaļām, kas arī apliecina katras lietas ilgtspējīgas izmantošanas potenciālu.

Atkritumu šķirošanas paradumi

Pēdējā, 2024. gada beigās, veiktā SKDS aptauja par iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradumiem rāda, ka atkritumus Latvijā šķiro 79% iedzīvotāju. Starp viņiem elektrotehniku šķiro 54%, kas gan ir nedaudz mazāk (5%) kā divus gadus iepriekš, tomēr šo samazinājumu kompensē cita veida atkritumu, piemēram, tekstilizstrādājumu, šķirošana, kurā divu gadu laikā vērojams straujš pieaugums no 31% līdz 49% iedzīvotāju, kas to dara. Interesanti, ka elektrotehniku visvairāk šķirojuši Kurzemē (60%), bet vismazāk Latgalē (44%). Šajā pēc SIA "Latvijas Zaļais punkts" pasūtījuma veiktajā aptaujā piedalījušies ap tūkstoš Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

Statistika liecina, ka, attīstoties ekonomikai, apritē tiek laists arvien vairāk elektrotehnikas. 

Pēc Valsts vides dienesta apkopotajiem datiem, 2023. gadā Latvijas tirgū nonākuši vairāk nekā trīsdesmit astoņi tūkstoši tonnu šādas tehnikas, kas ir par sešiem tūkstošiem tonnu vairāk nekā 2022. gadā. Tas skaidrojams ar saules paneļu paradīšanos tirgū, kas tobrīd vēl tika uzskaitīti kopā ar elektrotehniku. Valstī noteiktā gadā nododamās sadzīves tehnikas norma ir apmēram divas trešdaļas no pārdotā apjoma. Tas nozīmē, piemēram, ja tirdzniecības vietās gada laikā pārdod simts televizorus, tad vismaz sešdesmit pieciem no kopējā lietošanā esošo televizoru daudzuma jāatgriežas savākšanas laukumos. Pēdējos gados šī norma tiek izpildīta, ik gadu šķirošanas laukumos savācot aptuveni divdesmit tūkstošus tonnu nolietoto elektropreču.

Iniciatīva vairāk remontēt

"Mūsu valsts atkritumu apsaimniekošanas likumdošanā vēlams panākt obligātu prasību, lai pakāpenski līdz pieciem procentiem elektropreču tiktu atgrieztas apritē caur remontdarbnīcām. Tas būtu pamatoti, jo ES jau tagad ražotājiem pieprasa izjaucamas, nevis vienreiz lietojamas preces," pauž K. Zakulis, prognozējot, ka šādas iniciatīvas izbīdīšana cauri Saeimas komisijām varētu prasīt pat divus gadus. Viņš domā, ka prasība obligāti remontēt izmestu sadzīves tehniku likumdevējiem varētu radīt bažas par elektropreču sadārdzinājumu, bet, no otras puses raugoties, ļautu mazāk turīgiem cilvēkiem lēti iegādāties mājsaimniecībā ļoti noderīgas lietas.

"Norstat" aptaujā (2024) kā galveno iemeslu, kādēļ viņi varētu padomāt par lietotas sadzīves tehnikas iegādi, Latvijas iedzīvotāji minēja cenu, proti, 64% (61% – 2022. gadā) norādīja, ka apsvērtu piedāvājumu – laba cena par darbojošos tehniku. Apmēram trešdaļa atklāja, ka nevar atļauties jaunu elektrotehniku, bet nedaudz vairāk kā piektdaļai, izvēloties lietotas preces, svarīga bija arī vides aizsardzība.

2024. gadā 87% aptaujāto bija iegādājušies vismaz vienu elektropreci – pārsvarā (56%) kādu mazo sadzīves tehnikas vienību, kas 40% gadījumu bijis jauns mobilais telefons. 

Biežāk nekā citi nevienu elektropreci neiegādājās gados vecākie valsts iedzīvotāji (60–74 g. v.), seniori, nestrādājošie, viena cilvēka mājsaimniecības un tie, kuriem personiskie ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas svārstās robežās no 350 līdz 650 eiro.

Savukārt vidēji par elektrotehniku vairāk naudas iztērējuši jaunieši (18–29 g. v.) un tie, kuriem personiskie ikmēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas bijuši virs 1500 eiro, kā arī ģimenes, kurās bijis pietiekami daudz naudas kvalitatīvas dzīves nodrošināšanai, izklaidēm un uzkrājumiem.

Ja tehnika vairs nav vajadzīga

Jau minētajā aptaujā lielākā daļa respondentu pašiem nevajadzīgo, bet joprojām lietošanas kārtībā esošo sadzīves tehniku atdevuši radiem un draugiem, bet nākamā populārākā atbilde bijusi atstāšana rezervē. Vēl trešdaļa aptaujāto lietotu tehniku mēdz pārdot, bet sadzīves atkritumos nonāk 20% – par trim procentiem mazāk nekā 2022. gadā. Starp tiem, kuri mēģinājuši salabot salūzušu elektrotehniku, visbiežāk ticis izmantots pārdevēja garantijas remonts, bet tie, kas nav izmantojuši remonta pakalpojumus, kā galvenos iemeslus minējuši, ka tehnika tāpat jau bijusi novecojusi un vajadzējis jaunu (41%), remonts būtu iznācis pārāk dārgs (38%) un vispār nav bijusi nepieciešamība kaut ko remontēt (30%). Lietotas sadzīves tehnikas iegādei atvērtāki bijuši gados jaunākie iedzīvotāji (18–29 g.v.); starp pieprasītākajiem bijuši elektroinstrumenti remontam (37%), datortehnika (33%), video, audio tehnika, spēļu konsoles (31%) un lielā sadzīves tehnika (30%).

Ekodizaina prasības – ilgtspējīguma garants

Ekodizains ir produkta izstrādes process, kura mērķis ir samazināt produkta negatīvo ietekmi uz vidi visā tā izmantošanas ciklā. Tas nozīmē, ka produkts tiek saražots tā, lai tas būtu pēc iespējas ilgtspējīgāks, energoefektīvāks un vieglāk pārstrādājams. Pašlaik ekodizaina prasības nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1781, kas grozīja iepriekš pieņemtos regulējumus un pilnībā atcēla Direktīvu 2009/125/EK. Šīs prasības attiecas uz divdesmit deviņām produktu grupām, sākot ar telpu sildītājiem, sūkņiem, ventilācijas iekārtām un beidzot ar veļasmašīnām, televizoriem, datoriem un viedtālruņiem.

"Jaunajā regulā cita starpā ir minēts, ka visām veļasmašīnām ar vai bez žāvētāja ir jābūt programmai "eco 40–60", elektroierīcēm – "gaidīšanas" un "miega" režīmiem, bet tirgū nedrīkst laist sadzīves ierīces, kuru enerģijas patēriņš pārsniedz 43 kWh gadā. Savukārt viedtālruņiem jābūt tik izturīgiem, lai tie nezaudētu funkcionalitāti, četrdesmit piecas reizes krītot no viena metra augstuma," atklāj Eiropas Patērētāju informēšanas centra direktore Jolanta Reinsone. Viņa norāda, ka stingrāku enerģijas taupīšanas politiku sāka īstenot 2009. gadā, pakāpeniski no tirgus izņemot kvēlspuldzes un nomainot tās ar LED lampām.

"Ekodizaina regulas prasības, tostarp par augstu energoefektivitāti un nepārdoto preču iznīcināšanas novēršanu, provizoriski var tikt attiecinātas uz jebkuru produktu, taču transportlīdzekļi, pārtika, dzīvnieku barība, medikamenti, augu un dzīvnieku izcelsmes produkti, kā arī produkti, kas paredzēti militārai aizsardzībai un drošībai, ir izslēgti no Ekodizaina regulas prasību piemērošanas.

Taču nākotnē tiek plānots šīs regulas prasības piemērot tekstilizstrādājumiem, jo īpaši apģērbam un apaviem, mēbelēm, matračiem, mazgāšanas līdzekļiem, ķimikālijām, krāsām, smērvielām, riepām, dzelzs, tērauda un alumīnija izstrādājumiem, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem un citiem elektroniskiem un energopatēriņu ietekmējošiem produktiem," uzskaita J. Reinsone, pieminot, ka, balstoties uz pētījumiem un ietekmes uz vidi izvērtēšanu, minētos produktus pakļaut Ekodizaina regulas prasībām paredzēts līdz 2027. gada beigām.

Ieguvumu no Ekodizaina regulas piemērošanas ir gana daudz. Tādējādi samazinās ietekme uz apkārtējo vidi, notiek efektīvāka resursu izmantošana, samazinot atkritumu apjomu, un palielinās produktu kalpošanas laiks, turklāt tiek veicinātas inovācijas ilgtspējīgu produktu ražošanā.

Eksperta komentārs

Elektrotehnikas aprite vēl jāpilnveido

Rudīte Vesere, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāres vietniece vides politikas jautājumos.
Foto: Publicitātes

Rudīte Vesere, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāres vietniece vides politikas jautājumos: "Latvijā ir izveidota un darbojas elektrotehnikas atkritumu savākšanas un šķirošanas sistēma, kas nodrošina bīstamo komponentu atbilstošu atdalīšanu un apsaimniekošanu saskaņā ar vides prasībām. Iedzīvotājiem ir pieejama informācija par nodošanas iespējām, piemēram, platformā "skiroviegli.lv", un sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem tiek nodrošināts pakalpojums visā valsts teritorijā. Vienlaikus Klimata un enerģētikas ministrija īsteno "LIFE" integrēto projektu "Atkritumi kā resursi Latvijā", kura mērķis ir veidot ilgtspējīgu ekosistēmu elektrotehnikas labošanai, atkārtotai izmantošanai un resursu apritei, tostarp attīstot atkārtotas izmantošanas un koplietošanas platformu "lietovelreiz.lv".

Vienlaikus "LIFE" projekta ietvaros 2024. gadā veiktā patērētāju aptauja liecina par būtiskiem izaicinājumiem. Daļa iedzīvotāju joprojām neizmanto oficiālos nodošanas punktus vai nešķiro elektrotehniku pienācīgi, galvenokārt nepietiekamas pieejamības, attāluma un informācijas trūkuma dēļ. Lai gan iedzīvotāji ir motivēti ierīces labot vai nodot atkārtotai lietošanai, Latvijā vēl trūkst pietiekami attīstīta remonta un lietotas elektrotehnikas aprites tirgus, kas atbilstu sabiedrības pieprasījumam, kā arī nozīmīgs izaicinājums ir kvalificētu meistaru trūkums. Lai šo situāciju uzlabotu, pilotprojekta veidā ir izveidota remontdarbnīca un "Lab!veikals".

Elektrotehnikas remonta un atkārtotas izmantošanas sistēmas efektivitātes uzlabošanai nepieciešams turpināt sabiedrības informēšanu, stiprināt remonta kultūru un otrreizējā tirgus nozīmi, kā arī paplašināt lokāli pieejamu savākšanas infrastruktūru un attīstīt remonta un pārstrādes centrus. Tas ļautu lielākai daļai lietotās elektrotehnikas atgriezties apritē kā resursam, nevis nonākt atkritumos, tā vienlaikus stiprinot aprites ekonomiku Latvijā."

Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".

Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Foto: Publicitātes
"Zaļā Latvija".
Foto: Publicitātes
