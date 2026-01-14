Latvijas mediju vidē izraisījies plašs satraukuma vilnis par valdībā drīzumā skatāmajiem grozījumiem likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Žurnālistu organizācijas brīdina, ka iecerētās izmaiņas varētu būtiski ierobežot vārda brīvību un sabiedrības tiesības saņemt informāciju par valsts varas darbību, tostarp gadījumos, kad informācija nonāk žurnālistu rīcībā no trauksmes cēlējiem, vēsta 360TV Ziņas.
Latvijas Žurnālistu asociācija norāda, ka grozījumi pēc būtības paredz aizliegt publicēt noteikta veida informāciju, kas iegūta no iestāžu iekšējiem dokumentiem, pat ja tā ir sabiedrības interesēs. Asociācijas ieskatā priekšlikumi esot formulēti kā tehniski vai redakcionāli labojumi, taču patiesībā tie varētu dot iespēju iestādēm plaši pasludināt dažādu informāciju par slepenu, liedzot žurnālistiem iespēju atklāt, piemēram, publisko līdzekļu izlietojumu vai iepirkumu detaļas. Žurnālistu pārstāvji uzsver, ka tas radītu situāciju, kurā sabiedrība varētu neuzzināt būtisku informāciju par valsts pārvaldes lēmumiem.
Asociācija par nepieņemamu uzskata arī to, ka šādi vārda brīvību skaroši grozījumi sagatavoti bez pienācīgas apspriešanas ar mediju nozari. Tās skatījumā tas liecina par nepietiekamu izpratni par žurnālistikas lomu demokrātiskā valstī un risku, ka likuma izmaiņas var tikt izmantotas, lai ierobežotu kritisku un pētniecisku žurnālistiku.
Tikmēr Kultūras ministrija, kas ir atbildīga par mediju politiku, atzinusi, ka konkrētais priekšlikums sagatavošanas procesā nav pietiekami izvērtēts. Ministrija saredz tajā iespējamu vārda brīvības apdraudējumu un norāda, ka grozījumu būtība, iespējams, nav pilnībā izprasta arī Tieslietu ministrijā, kuras pārziņā ir likumprojekta izstrāde. Vienlaikus Kultūras ministrija pauž cerību, ka tas nav bijis apzināts mēģinājums ierobežot mediju brīvību, un sola turpmākajās diskusijās aktīvi iesaistīt arī pašus medijus.
