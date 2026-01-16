Lielās mūzikas balvas žūrija vakar paziņoja "Lielās mūzikas balvas 2025" nominantus un balvas par mūža ieguldījumu saņēmējus. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 6. martā koncertzālē "Cēsis".
"Lielā mūzikas balva ir pateicība nozares izcilniekiem par viņu nemainīgi augstvērtīgo sniegumu ne vien pašu mājās, bet arī nesot Latvijas vārdu pasaulē. Rīkojot balvas pasniegšanu ārpus Rīgas, vēlamies arī akcentēt, ka Latvija ir izcils piemērs tam, ka, pateicoties valsts atbalstam, daudzveidīgi un kvalitatīvi kultūras notikumi ir pieejami iedzīvotājiem visos Latvijas reģionos," akcentējusi kultūras ministre Agnese Lāce.
Lielā mūzikas balva (LMB) ir augstākais valsts apbalvojums mūzikā. 1993. gadā Kultūras ministrija pēc toreizējā kultūras ministra Raimonda Paula iniciatīvas nolēma ik gadu izcilākos sasniegumus mūzikas dzīvē godināt ar speciālu balvu. Žūrija visu gadu apmeklē koncertus, janvāra sākumā izvirza nominantus, un tikai pirms paša LMB pasniegšanas pasākuma notiek žūrijas balsojums par laureātiem.
Balvas tiks pasniegtas kategorijās "Gada jaunais mākslinieks", "Gada koncerts", "Par izcilu interpretāciju", "Par izcilu sniegumu gada garumā", "Par izcilu darbu ansamblī", "Gada jaundarbs", "Par izcilu sniegumu džezā".
Balvas par mūža ieguldījumu pasniegs ērģelniecei Larisai Bulavai un komponistam un muzikologam Georgam Pelēcim.
