Vēja ģeneratoru un saules paneļu parku ierobežošana Bauskas un Preiļu novados nav pamatota – šādu secinājumu izdarījusi par pašvaldībām atbildīgā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Abām pašvaldībām daļēji apturēti teritoriju plānojumi, kuros bija noteikti ierobežojumi atjaunojamo energoresursu parku izbūvei. Ministrija uzskata, ka līdzšinējie plānojumi kavē valsts mērķu sasniegšanu enerģētiskās neatkarības stiprināšanā un investīciju piesaistē, vēsta 360TV Ziņas.
VARAM skaidro, ka lēmums pieņemts, konstatējot būtiskas juridiskas un saturiskas nepilnības. “Teritorijas plānojumiem jābalstās datos, un to risinājumiem jābūt samērīgiem un tiesiski pamatotiem. Pašvaldībām ir liela rīcības brīvība teritorijas plānošanas jomā, tomēr nedrīkst noteikt neskaidrus, nepamatotus vai pārmērīgus liegumus, kas būtiski ierobežo personu tiesības uz īpašumu un kavē kopējo valsts mērķu sasniegšanu,” norāda ministrija.
Preiļu novada gadījumā viens no VARAM prasītajiem punktiem ir samazināt buferzonu starp apdzīvotām vietām un vēja parkiem. Pašvaldībā šis lēmums izsaucis neizpratni, jo, kā norāda novada vadība, sākotnējais plānojums iepriekš ticis saskaņots. “Nekas neliecināja, ka būtu problēmas. Ja jau tas bija apstiprināts sākotnēji, tad mēs uz to arī plānojām. Ja šobrīd tas ir atcelts vai apturēts, tad tas bija pārsteigums,” saka Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Aldis Adamovičs.
Savukārt VARAM ministrs Raimonds Čudars uzsver, ka runa ir par jauniem teritoriju plānojumiem, kuri saskaņā ar likumu nonāk ministrijas pārbaudē. “Analizējot šos plānojumus, tika pieņemti rīkojumi,” skaidro ministrs, piebilstot, ka izšķiroša nozīme ir ietekmes uz vidi novērtējuma procesiem un sabiedrības iesaistei.
Arī Bauskas pašvaldība norāda uz plašākām, strukturālām problēmām valstī. Domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks uzsver, ka, ja valstij ir skaidras nostādnes par atjaunojamo energoresursu attīstību, tad nepieciešams arī vienots skatījums visā valstī. “Lai pašvaldības nemocītos lieki un netērētu finanšu resursus, pierādot – vajag vai nevajag šos vēja parkus,” viņš norāda.
Pašvaldības, kuras fundamentāli nepiekrīt ministrijas rīkojumiem, var vērsties Satversmes tiesā. Gan Bauskas, gan Preiļu novada vadība pirmdien informēja, ka vispirms detalizēti iepazīsies ar VARAM rīkojumu saturu un tikai pēc tam lems par turpmākajiem soļiem.
