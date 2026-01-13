Savainotā Ērika Mateiko vietu Latvijas hokeja izlases olimpiskajā sastāvā ieņems Anrī Ravinskis, paziņojusi Latvijas Hokeja federācija.
Jau iepriekš vēstīts, ka Latvijas hokejists Ēriks Mateiko savainojuma dēļ nevarēs piedalīties šī gada olimpiskajās spēlēs, apstiprinājusi Latvijas Hokeja federācija (LHF).
20 gadus vecais uzbrucējs traumu guva svētdien Amerikas Hokeja līga (AHL) spēlē.
Latvijas hokeja izlase 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs C grupā spēlēs pret ASV, Vāciju un Dāniju. Pirmajā grupas spēlē 12. februārī Latvija tiksies ar ASV, 14. februārī paredzēts mačs pret Vāciju, bet 15. februārī latvieši spēlēs ar Dānijas izlasi.
Olimpiskajā hokeja turnīrā piedalīsies trīs grupas. A grupā sacentīsies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, savukārt B grupā spēlēs Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija.
Katras grupas uzvarētāja, kā arī labākā no otrās vietas ieguvējām automātiski iekļūs ceturtdaļfinālā, bet pārējās komandas cīnīsies astotdaļfinālā.
Vīriešu hokeja turnīrs olimpiskajās spēlēs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
