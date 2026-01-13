Spānijas policija pirmdien pie Kanāriju salām īpašā operācijā aizturējusi kravas kuģi, kura sāls kravā no Brazīlijas bija paslēptas desmit tonnas kokaīna.
Tādējādi spāņu likumsargi pārspējuši savas valsts 1999. gada rekordu, kad līdzīgā operācijā kādā tralerī atklājās 7,5 tonnas narkotisko vielu.
