Šovā "Slavenības. Bez filtra" aktieris Andris Bulis uzmeklēja savu amata brāli Jāni Jarānu, lai kopīgi uzspēlētu golfu. Kamēr abi sportoja, Jarāns dalījās pārdomās par to, ko viņam nozīmē būt publiskai personai un kādu iespaidu tas atstājis uz viņa privāto dzīvi.
Jarāns atminas, ka lielā popularitāte viņu sasniedza 90. gados pēc dalības kulta raidījumā "Imanta-Babīte". Toreiz izveidotais humora duets ar Daini Porgantu padarīja viņu par vienu no zināmākajām personām valstī. Tomēr mākslinieks norāda, ka nekad nav tīši tiecies pēc slavas – viņa ieskatā tas ir tikai aktiera darba blakusprodukts, par kuru jāmaksā dārga cena, bieži vien upurējot laiku ar tuvajiem: "Man ir kauns, ka es neredzēju, kā manas trīs meitas izaug. Sieva daudz palīdzēja – gan audzināja, gan darīja visu mājās. Es, protams, visu atkal gādāju, lai viņai ne par ko citu nebūtu jādomā un viss būtu ģimenē vienmēr pa rokai."
Analizējot aizvadītos gadus, Jānis neslēpj, ka intensīvais darba ritms – pastāvīgie mēģinājumi un filmēšanas – licis laikam paskriet nemanot. Šīs aizņemtības dēļ viņš palaidis garām būtiskus bērnu pieaugšanas mirkļus, ko tagad secina ar sev raksturīgo, nedaudz filozofisko mieru: "Tajā laikā bija ļoti daudz filmēšanas, izrādes un mēģinājumi. Skat, jau meitai pirmā klase...un tad jau skaties kā vecākajai meitai aprit 50 gadi! Jēzus Marija, pa kuru laiku? Un, skat, cik jau man pašam ir!"
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu