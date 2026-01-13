Pašreizējās laika prognozes liecina, ka vismaz līdz februāra sākumam gaisa temperatūra Latvijā saglabāsies zem klimatiskās normas.
Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra dati rāda, ka tuvāko trīs nedēļu laikā Latvijā gaidāms aukstāks laiks nekā ierasts. Pastāv iespēja, ka pēc 20. janvāra valstī ieplūdīs īpaši auksta gaisa masa no Sibīrijas, un atsevišķos brīžos
gaisa temperatūra var noslīdēt līdz pat -30 grādiem.
Jau tuvākajās naktīs, īpaši austrumu reģionos, skaidrojoties debesīm, gaisa temperatūra vietām var pazemināties nedaudz zem -20 grādiem.
Janvāra otrajā pusē prognozēts salīdzinoši sauss un saulains laiks ar nelielu nokrišņu daudzumu. Intensīvāka snigšana un putenis gaidāmi 14. janvāra vakarā un naktī uz 15. janvāri valsts rietumos, sākot no Dienvidkurzemes piekrastes.
Meteorologi pieļauj, ka šis janvāris varētu kļūt par aukstāko Latvijā kopš 2016. gada vai pat kopš 2010. gada.
Reaģējot uz prognozēm, Latvijas Valsts ceļi informē, ka īpaši zemās gaisa temperatūrās mitrais
sāls, ko izmanto slīdamības mazināšanai, zaudē savu efektivitāti,
tāpēc autovadītāji aicināti būt īpaši piesardzīgi. Ceļu uzturētāji atgādina – šādos apstākļos svarīgi izvērtēt brauktuves stāvokli, pielāgot braukšanas ātrumu, ievērot lielāku distanci un pārliecināties, ka transportlīdzeklis ir atbilstoši sagatavots ziemas apstākļiem.
Gaisa temperatūra parasti visvairāk pazeminās agrās rīta stundās, un tas ietekmē arī autoceļu uzturēšanas efektivitāti. Lai gan uzturēšanas darbi tiek veikti nepārtraukti, pilnībā novērst ziemai raksturīgos laikapstākļus nav iespējams. Autovadītājiem jārēķinās, ka sniegotā ziemā neliels sniega daudzums uz brauktuves būs pastāvīgi – tas veidojas satiksmes ietekmē, no ceļa nomalēm, transportlīdzekļiem un pēc sniega tīrīšanas palikušās piebrauktās sniega kārtas. Šis sniegs sajaucas ar smiltīm un sāli, kura iedarbība lielā mērā atkarīga no satiksmes intensitātes.
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" norāda, ka ziemas periodā darbs norit pastiprinātā režīmā. “Autoceļu stāvoklim seko līdzi visu diennakti, darbu koordinē ziemas dienesta dežuranti, izmantojot gan meteoroloģisko staciju datus, gan veicot ceļu faktisko apsekošanu,” skaidro uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis.
