Privātā sociālās aprūpes centra "Liepa" klientes tuvinieki pēc mātes nāves nonāca fakta priekšā – viņas mirstīgās atliekas bez saskaņošanas jau bija nogādātas apbedīšanas biroja morgā. Lai gan atbildīgās iestādes uzsver konkursa nepieciešamību, daļa pansionātu apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus izvēlas bez iepirkuma, secinājis raidījums "de facto".
Ērika (vārds mainīts) māte pēc veselības pasliktināšanās tika ievietota pansionātā "Liepa". Jau pirmajā dienā tuviniekus pārsteidza ierobežojumi vizītēm, kurus pansionāts skaidroja ar iekšējo kārtību. Decembrī, pieteiktās vizītes laikā, sievieti vairs neizdevās satikt – darbiniece paziņoja par nāvi un informēja, ka ķermenis jau nogādāts apbedīšanas biroja morgā.
Ēriks uzsvēra, ka radinieki par šādu rīcību nebija informēti, turklāt par mirstīgo atlieku pārvietošanu tika prasīta ievērojama samaksa, ko pēc iebildumiem izdevās samazināt. Izrādījās, ka pansionātam ir līgums ar apbedīšanas uzņēmumu "Atvadas" gadījumiem, kad klientam nav piederīgo. Taču šāda kārtība konkrētajā līgumā nebija paredzēta. Pansionāta pārstāvji problēmu nesaskatīja un atbildību noliedza.
Tiesībsarga birojā uzsvēra, ka gan vizīšu ierobežošana, gan nesaskaņota rīcība pēc klienta nāves ir nepieļaujama.
Iestādei jau iepriekš jābūt skaidrai kārtībai, un ģimenei jāzina, kas notiks klienta nāves gadījumā. Arī Labklājības ministrija norādīja – vispirms jāinformē tuvinieki, bet apbedīšana jāorganizē tikai tad, ja neviens to neuzņemas.
"De facto" aptauja liecina, ka pansionātu prakse atšķiras: vieni uzreiz informē par sadarbības uzņēmumu, citi sagaida piederīgo lēmumu. Vairāki sociālās aprūpes centri uzsver, ka bez piederīgo ziņas mirušā pārvietošana netiek veikta.
Ēriku satrauca arī apbedīšanas biroja rīcībā esošā detalizētā informācija par mirušo un uzstājīgie piedāvājumi pašiem nokārtot dokumentus un pabalstus.
Pašreizējais regulējums ļauj salīdzinoši vienkārši pieteikties apbedīšanas pabalstam, un šo kārtību pagaidām neplāno mainīt. Krāpšanas risku mazināšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē Valsts ieņēmumu dienestu par personām, kas gada laikā pabalstu pieprasa vairākkārt.
Raidījums noskaidroja, ka vairāki pašvaldību un privātie pansionāti apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus neizvēlas konkursa kārtībā. Rīgas domē uzskata, ka tas nav nepieciešams, taču gan Labklājības ministrija, gan Konkurences padome uzsver – iestādēm, kas sniedz valsts vai pašvaldības apmaksātus pakalpojumus, apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs būtu jāizraugās publiska iepirkuma ceļā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu