Kā mums pēdējos gados, kad ir tik daudz runāts par laika, naudas un mīlestības trūkumu, trūkst visvairāk? 

Šodien kā gaisa trūkst patiesības. Vai runa būtu par kara gaitu Ukrainā, starptautiskiem līgumiem un solījumiem vai neskaitāmiem samitiem un paziņojumiem, viss ir pilns ar puspatiesībām un noklusējumiem, un vairs nav paļaušanās ne uz vienu un ne uz ko. Dzirdot, ar kādu cinismu un vērienu pasaulē notiek korupcija, jautājam: bet kā ir pie mums, ģeogrāfiski mazajā Latvijā? Kad lielos ūdeņus kustina lielās zivis, neguļ arī mazās. Vienīgi mazos dīķos ir grūtāk paslēpties, jo viss ir pārskatāms.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē