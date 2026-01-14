Latviešu–ukraiņu mūzikas producents Edwolf, kurš plašākai sabiedrībai zināms kā Latvijas Sabiedriskā medija labdarības maratona "Dod Pieci" DJ un ētera personība Edgars Vilcāns, izdevis savu debijas albumu "In Search Of Home". Tajā ietvertas septiņas kompozīcijas, aktualizējot jautājumu, kas mūsdienu nemitīgās kustības, migrācijas un nestabilitātes apstākļos kļūst arvien sarežģītāks — ko katram no mums nozīmē jēdziens "mājas".
Tā nav tikai ģeogrāfiska vieta, bet emocionāla un iekšēja telpa, ko veido atmiņas, attiecības un pieredze. Zīmīgi, ka albuma vāka fotogrāfija uzņemta 2022. gada februārī Liepājā — pilsētā, kas deva patvērumu un mājas Edgara ģimenei, sākoties pilna mēroga karam Ukrainā.
"Esmu gadiem ilgi ceļojis un dzīvojis dažādās pasaules malās — Latvijā, Ukrainā, Lielbritānijā, tad atkal Latvijā, ASV un tagad — Āzijā, bet mani nekad nav pametusi doma par mājām. Ik pa laikam es prātoju, kur patiesībā atrodas manas mājas? Vai tā ir vieta, kur piedzimu, vai cilvēki, kurus es mīlu, vai sapņi, kuriem es sekoju? Bet varbūt mājas — tā nemaz nav konkrēta vieta? Varbūt tā ir mīlestība, kura mīt manī, lai kur arī es dotos?" prāto Edwolf.
Albuma skanējums aptver plašu mūzikas stilu spektru — popmūziku, ritmblūzu (R&B), soulmūziku un elektronisko deju mūziku (EDM). Būdams profesionāls mūzikas aranžētājs un producents, Edwolf ikdienā strādā ar talantīgiem dziedātājiem un mūziķiem no Latvijas, Ukrainas un Japānas un rada kompozīcijas dažādos mūzikas stilos, vienmēr par prioritāti izvirzot mūzikas vajadzības, nevis savu māksliniecisko ego. Līdz ar to albums "In Search Of Home" pārsteidz ar dažādību mūzikas krāsās un valodā, ne mirkli neļaujot klausītājam uzminēt, kas būs tālāk. Vienlaikus tas ir arī tematiski un muzikāli vienots stāstījums. Ilgas pēc mājām un draugiem,
nostaļģija un melanholija mijas ar sapņiem, satraukumu nezināmās nākotnes priekšā,
rotaļīgu vieglumu un mīlestību.
Albumā dzirdama ne tikai Edwolf radītā elektroniskā mūzika, bet arī viņa balss un klavierspēle. Dziesmu tapšanā piedalījušies dziedātāji Evija Smagare jeb IVIYAN, Katrīna Gupalo, Ilze Rijniece, Sintija Aizupiete, Jānis Aizupietis, ģitāristi Jānis Pastars un Armands Varslavāns, kā arī japāņu saksofonists Kenta Igaraši.
"Kad tik tikko spēru savus pirmos soļus mūzikas radīšanā, daudzi draugi gaidīja no manis gatavas dziesmas un albumu, tāpēc būtībā ideja radīt albumu manī neapdziest jau vairāk nekā desmit gadus. Pievērsties albuma radīšanai pavisam nopietni nolēmu, kad sākās lielais karš, jo emocijas un pārdzīvojumi tik ļoti pārņēma manu dvēseli, ka piespieda atrast brīvu laiku vēlu vakarā vai agri no rīta vai brīžos starp darbu pie klientu mūzikas, lai novestu lietu līdz galam un radītu kaut vai nelielu stāstu. Un tā es radīju albumu, kur
daļa dziesmu ir uzrakstītas salīdzinoši nesen, bet citas — radušās vēl laikā, kad dzīvoju Kijivā,"
stāsta Edwolf.
Mākslinieks sāka radīt šo stāstu vienā laikā, bet pabeidza citā — jaunu tehnoloģiju un pārmaiņu laikmetā, kad mūziku ir iemācījušies radīt arī roboti. Tas mūziķi vēl vairāk motivēja visu pabeigt pašam, neizmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas ne mūzikas radīšanā, ne albuma vizuālo materiālu veidošanā, ne arī šīs preses relīzes tapšanā. Viss, kas saistīts ar šo albumu, ir daudzu stundu cilvēka domāšanas darba rezultāts.
