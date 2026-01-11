"Latvijas Avīzes" un portāla "Lasi.lv" lasītāji balso par mīļāko Raimonda Paula dziesmu.
Neskaitāmas Raimonda Paula dziesmas un skaņdarbi gadiem ilgi priecē klausītājus. Maestro radošais devums ir ļoti bagātīgs – vietnē "raimondspauls.lv" apkopoti visi skaņdarbu nosaukumi, un kopā to ir 2603! Maestro ir mūzikas autors mūzikliem, baleta izrādēm, filmām, teātra izrādēm. Gaidot Raimonda Paula 90 gadu jubileju, aicinājām "Latvijas Avīzes" un portāla "lasi.lv" lasītājus nosaukt, kura dziesma, melodija viņiem ir vismīļākā. Saņēmām ļoti daudz atsauksmju. Mums arī izveidojās "tops" – desmit dziesmas, kuras visbiežāk minētas atsauksmēs.
Dziesma ar 50 gadu vēsturi
Pirmajā vietā mūsu aptaujā pārliecinoši – "Mēmā dziesma". Kā rakstīts vietnē "raimondspauls.lv", dziesma tapusi 1976. gadā, kad arī uzvarējusi raidījuma "Mikrofons" rīkotajā populārāko dziesmu aptaujā. Vārdu autors ir Jānis Peters, izpildītāji – Nora Bumbiere, Viktors Lapčenoks. LTV raidījumā "Dziesmas ceļš" 2024. gadā žurnāliste Sandra Freiberga vēstīja, ka sākotnēji dziesmu pazina arī ar nosaukumu "Tava balss". Septiņdesmito gadu laikrakstos un radio raidījumos varot atrast informāciju, ka Pauls šo dziesmu esot veltījis savam sunim, un šis fakts kā leģenda ceļojis pa visu Latviju. Teksta autors Jānis Peters intervijā LTV raidījumam atzinis, ka "tas bija tāds grūts laiks, sunītis aizgāja, un mans draugs bija skumjš", vienlaikus piebilstot: "To jau tā nevar pateikt, kā top dzejolis un par ko tas top, tas būtu tā vulgarizēti, ja dzejniekam viss jāpaskaidro, bet es domāju par savu draugu, kuram bija skumji, kaut kas par mūsu pašu dvēselēm, jāieklausās."
"Mēmo dziesmu" par populārāko dziesmu atzina 2005. gadā, kad radioraidījums "Mikrofons" svinēja 40 gadu jubileju. Tajā gadā "Mēmā dziesma" godināta kā "Visu laiku labākā "Mikrofona" aptaujas dziesma". Savukārt 2014. gadā Latvijas Radio 2 un laikraksta "Latvijas Avīze" organizētajā balsojumā par visu laiku populārāko dziesmu piecdesmit dziesmu konkurencē "Mēmā dziesma" ieguva 1. vietu.
"Dziesmas dzeja ir ar ļoti dziļu vēstījumu. Nosaukums mums saka "Mēmā dziesma", taču tā kliedz. Ir jāmeklē, jāatrod tas kaut kas – sava balss, sava patiesība, "kas pelnos dun", kaut kas "spēcīgs kā vīru koris". Piedziedājuma vārdos atklājas aicinājums – "ej un dedz, sadedz, savu balsi meklējot"," raksta S. Freiberga.
Neskatoties uz dziesmas daudzajām nominācijām un šķietamo popularitāti, solists Zigfrīds Muktupāvels LTV raidījumā paudis uzskatu: "Ja jūs 1998. gadā uzrunātu cilvēkus un prasītu, kas ir "Mēmā dziesma", ko tādu varētu atbildēt tikai sirmmāmiņas un sirmtētiņi. Tajā laikā dziesma nebija populāra. Bet popgrupas "Bet, bet…" idejiskais vadonis un mūziķis Guntars Račs jau tajā laikā spēja domāt no komercpozīciju lenķa un ierosināja ierakstīt kompaktdisku ar piemirstām Maestro dziesmām. Ideja realizējās un aizgāja, tur bija arī "Mēmā dziesma"." Šodien daudziem šī dziesma saistās tieši ar Zigfrīda Muktupāvela izpildījumu, viņa samtaino, dziļo balsi, ļoti spēcīgo vokālu piedziedājumā.
Kā lai izvēlas vienu?
"Visas ir burvīgas!" Tā pie aicinājuma nosaukt savu iecienītāko skaņdarbu tagad raksta daudzi mūsu lasītāji sociālajā tīklā "Facebook". "Paši taču teicāt, ka pavisam ir 2603! Kā tad no tā pulka var izvēlēties tikai vienu?" vaicā Silva Celmiņa Hartmanis.
Solvita, novēlot Maestro stipru veselību, redakcijai raksta: "Mana mīļākā Raimonda Paula melodija ir "Ilgais ceļš kāpās" – tajā izskan viss Latvijas liktenis. Saksofona solo katru reizi paņem līdz kaulam."
Dairis: "Maestro dēļ es savu dēlu nosaucu šajā lepnajā vārdā – Raimonds!"
Ilgvars Ūdris: "Latvijas izcilākais cilvēks, latviešu tautas elks. Veselību un ilgu mūžu!"
Mārtiņš Roze: "Lai vēl ilgi latvju tautu priecē Raimonda Paula komponētās dziesmas. No sirds vēlu sagaidīt gan deviņdesmito, gan simto jubileju. Neatkārtojams cilvēks un neatkārtojami viņa komponētie skaņdarbi, kurus klausoties ir izaugušas paaudžu paaudzes."
Rita Rudite: "Mēs esam laimīga tauta ar mūsu Maestro!"
"Puika dzied dzērāju dziesmas?"
Jānis Lūsis no Vidrižiem vēstulē redakcijai raksta: "No manas jaunības visu mūžu ir patikuši un dzīvē līdzi gājuši "Zilie lini". Tāpat "Zilā" un visas pārējās Maestro dziesmas. Katram noskaņojumam, katram gadalaikam un katra paaudze var piemeklēt atbilstošu Maestro dziesmu. Gribu pastāstīt par gadījumu, kas jau piecdesmit gadus labsirdīgi uzjautrina mūsu ģimeni. Mūsu dzīvoklī bija neliels galdiņš, uz tā – atskaņotājs un skaņuplates. Mūsu ģimenes trīs zēni stundām ilgi pie tā, kājās stāvot, varēja spēlēt Raimonda Paula skaņuplates. Un ne tikai klausījās – kaut kas arī aizķērās un kaut ko atcerējās. Vienu dienu mana sieva aiziet uz bērnudārzu pēc četrgadīgā dēla Kārļa. Viņu sagaida satraukta dārziņa vadītāja, iesauc savā kabinetā un sāk stāstīt. "Padomājiet tikai, pēc pusdienām liekot bērnus atpūsties, jūsu Kārlis pieceļas gultiņā stāvus un sāk dziedāt "ledzersim pa glāzei...", "izmīlēsim meitas, kamēr jauni mēs". Kas jums tur mājā notiek, kad puika dzied tādas dzērāju dziesmas?" Sievai nācās skaidrot, kad tās nav nekādas dzērāju dziesmas, bet gan Raimonda Paula dziesmas. No zēna uzstāšanās un Maestro dziesmu dziedāšanas dārziņā pagājuši jau 50 gadi, bet šo notikumu vienmēr atceramies ar labvēlīgu smaidu. Novēlam Maestro radīt daudz skaistu dziesmu gadiem pāri un mūžībai."
Pakļausimies muļķa sirdij!
Bet Jānis no Kuldīgas raksta: "Mana mīļākā Raimonda Paula dziesma ar Leona Brieža vārdiem ir "Muļķe sirds". Dziesma ir ar vienkāršu ritmisku lipīgu melodiju un patiesiem vārdiem par dzīvi. Ja kādreiz negribot paši labākie nodomi misējas un vējā izsējas, tad nevajag paļauties gaužām žēlabām, bet pakļauties savai muļķa sirdij, kas vienmēr izrādās stiprāka par tevi un kurai nekad nekur nav gana un tā ir tikai mana... Noklausoties tādu dziesmu, ja ne fiziskā, tad noteikti garīgā veselība uzlabojas, un, neskatoties uz neveiksmēm, ir iespējams dzīvot... Paldies autoriem par tādu dziesmu!"
Visvairāk mīlētās Raimonda Paula dziesmas
"Latvijas Avīzes" un portāla "lasi.lv" lasītāju aptaujā visbiežāk nosauktie 10 skaņdarbi un dziesmas:
1. "Mēmā dziesma"
2. Melodija no filmas "Ilgais ceļš kāpās"
3. "Mežrozīte"
4. "Balta saule"
5. Mūzika filmai "Teātris"
6. "Rudens ogle"
7. "Zilā"
8. "Svētvakars"
9. "Ances romance"
10. "Es aiziet nevaru"
Tāpat tika nosauktas šādas dziesmas: "Dāvāja Māriņa", "Atdziedi dvēsele", "Cielaviņa", "Viss nāk un aiziet tālumā", "Laternu stundā", cikls "Pērļu zvejnieks", "Manai Dzimtenei", Kerijas dziesma no mūzikla "Māsa Kerija", "Kā senā dziesmā", "Kamolā tinēja", "Pie jūras dzīve mana", "Kurzeme", "Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu", "Rudacīte", "Somu pirts", "Balāde manam vectēvam", "Dziesmiņa par prieku", "Elēģija" un citas.
