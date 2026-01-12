Masu protestos Irānā, kas turpinās jau 15 dienas, dzīvību zaudējuši vismaz 544 cilvēki, svētdien pavēstījusi ASV bāzētā Human Rights Activists News Agency (HRANA).
Kā norādīts organizācijas paziņojumā, no bojāgājušajiem 483 bijuši protestētāji, bet 47 – drošības spēku un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji. Starp nogalinātajiem fiksēti arī astoņi bērni, pieci ar protestiem nesaistīti civiliedzīvotāji, kā arī viens prokurors.
HRANA ziņo arī par aptuveni 10 700 aizturētajiem. Saskaņā ar apkopoto informāciju protesti izplatījušies 585 apdzīvotās vietās visās Irānas provincēs, tostarp 186 pilsētās.
Organizācija uzsver, ka
patiesais upuru skaits varētu būt ievērojami lielāks, jo Irānā būtiski ierobežota saziņa ar ārpasauli – bloķēts internets un telefonsakari.
Tikmēr Donalds Tramps svētdien paziņoja, ka Irānas vadība, reaģējot uz viņa izteiktajiem draudiem par iespējamu militāra spēka pielietošanu, lai nepieļautu protestu vardarbīgu apspiešanu, esot izrādījusi gatavību sākt sarunas.
Sarunā ar žurnālistiem Tramps gan norādīja, ka ASV varētu vispirms rīkoties un tikai pēc tam iesaistīties diplomātiskās sarunās. Iepriekš viņš bija atzinis, ka
tiek apsvērta arī militāra operācija pret Irānu.
Atbildot uz jautājumu par iespējamu "sarkanās līnijas" pārkāpšanu, vardarbīgi apspiežot protestus, Tramps sacīja, ka Irānas režīms, visticamāk, to jau ir izdarījis. Viņš piebilda, ka ASV bruņotie spēki esot piedāvājuši "ļoti nopietnas" iespējamās militārās operācijas. Par to Tramps brīdinājis jau gada pašā sākumā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu