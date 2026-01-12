Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā zaudējusi vienu pozīciju un ieņem 24. vietu, bet Semeņistaja pakāpusies par divām vietām un ir 96. pozīcijā.
Pagājušajā nedēļā Ostapenko zaudēja Brisbenas "WTA 500" turnīra otrajā kārtā, bet Semeņistaja piekāpās Hobārtas "WTA 250" kvalifikācijas izšķirošajā kārtā.
No pārējām Latvijas tenisistēm Anastasija Sevastova rangā pozīciju nav mainījusi un saglabā 185. vietu, Adelina Lačinova ir par divām vietām zemāk (567.), Kamilla Bartone pakāpusies par vienu pozīciju (617.), Beatrise Zeltiņa (651.) un Diāna Marcinkēviča (810.) ir par attiecīgi divām un četrām pozīcijām zemāk, Elza Tomase (937.) savu vietu nav mainījusi, Sabīnei Rutlaukai padevies divu vietu kāpums (1062.), bet Margarita Ignatjeva ir par piecām pozīcijām zemāk (1482.).
Ranga līderpozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai otrajā vietā seko Polijas tenisiste Iga Švjonteka. Amerikāniete Korija Gofa pakāpusies no ceturtās uz trešo vietu, apsteidzot tautieti Amandu Aņisimovu, piekto un sesto vietu saglabā attiecīgi Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina un amerikāniete Džesika Pegula, pa vienas vietas kāpumam padevies itālietei Jasmīnei Paolīni un krievietei Mirrai Andrejevai, kuras ieņem attiecīgi septīto un astoto vietu, uz devīto pozīciju atkāpusies Medisona Kīza no ASV, bet labāko desmitnieku noslēdz Šveices sportiste Belinda Benčiča.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko pēc Brisbenas "WTA 500" titula izcīnīšanas pakāpusies par divām vietām un ir piektā. Darja Semeņistaja ir par vienu vietu zemāk (185.), vienu pozīciju zaudējusi arī Anastasija Sevastova (505.), Bartone ir par pozīciju augstāk (555.), Tomase pakāpusies par divām vietām (591.), Marcinkēviča ir par trīs vietām zemāk (666.), Zeltiņa (826.) un Ignatjeva (872.) atkāpušās par pozīciju, Lačinova zaudējusi trīs vietas (976.). Rangā ir vēl piecas Latvijas tenisistes, kuras atrodas ārpus ranga pirmā tūkstoša.
Dubultspēļu rangā līdere ir čehiete Kateržina Sinjakova.
