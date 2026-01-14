"Latvijas Avīze" turpina sarunas ar politisko spēku pārstāvjiem, vērtējot pašreizējo politisko situāciju un to, kas plānots pirms 15. Saeimas vēlēšanām. Šajā numurā – intervija ar "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītāju Andri Šuvajevu.
Gan pirms budžeta pieņemšanas, kad saasinājās pretrunas starp koalīcijas partneriem, gan pēc tam vairākkārt esat uzsvēris, ka sagaidāt no premjeres un "Jaunās Vienotības" kādu darbību, ka viņiem ir jāizšķiras, kā tālāk darboties. Vai varat sīkāk paskaidrot, ko tieši jūs sagaidāt?
A. Šuvajevs: Tad jāatgriežas rudenī, kad Zaļo un zemnieku savienība pirmo reizi nobalsoja par izstāšanos no Stambulas konvencijas un šis opozīcijas rosinātais likumprojekts tika nodots Saeimas komisijai. Manuprāt, tobrīd pareizā rīcība no premjeres puses būtu bijusi ZZS norādīt uz sekām, kas viņiem draud, ja šādi balsojumi turpināsies. Tā varēja būt labklājības ministra atstādināšana vai citi atbilstoši lēmumi. "Progresīvo" vērtējums bija – ja koalīcijas vadītāja aktīvi neiesaistīsies, paredzams, ka ZZS pie tā neapstāsies. Var teikt, ka tas ir piepildījies. ZZS faktiski šobrīd ir divās koalīcijās – viena ir Ministru kabinetā, otra ir Saeimā, kur tiek veidots "konservatīvais bloks" kopā ar Nacionālo apvienību, "Apvienoto sarakstu" un droši vien arī "Latvija pirmajā vietā". Taču šobrīd jau ir par vēlu kaut ko darīt.
Tātad tagad jūs premjerei vairs neprasāt rīkoties?
Es no savas puses vairs neiešu ar prasībām. "Jaunā Vienotība" ir pieredzējis politiskais spēks, lai viņi paši izlemj, kā vadīt šo koalīciju.
Būsiet pasīvā pozīcijā...