No sašutuma līdz priekam; mūziķi reaģē uz "Zelta mikrofona" nominācijām

LASI.LV / Latvijas Mediji
2026. gada 11. janvāris, 13:45
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 11. janvāris, 13:45
Balvas "Zelta mikrofons 2026" nominanti.
Foto: Kolāža no "Threads" profiliem @sturizevele un @elizabetemusic, Guntara Rača, grupu "Eklektika" un "Tutas lietas" "Facebook" profiliem

7. janvārī tika paziņoti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2026" nominanti. Publiskajā telpā parādījušās daudzu mūziķu reakcijas uz nominantu sarakstu, portāls "Lasi.lv" apkopojis daļu no tām.

Galvanovskis: "Tas bija šoks”

Mūziķis Miks Galvanovskis atzinis, ka šī gada nominantu saraksts viņam bijis nepatīkams pārsteigums, jo šoreiz viņa vārds tajā nav atrodams, vēsta portāls "1188.lv". Mākslinieks norādījis, ka pirmā reakcija bijusi šoks, tomēr drīz vien viņš sapratis, ka svarīgākais ir klausītāju atbalsts, nevis žūrijas lēmumi.

Galvanovskis atgādina, ka profesionālās darbības desmit gadu laikā žūrijas nomināciju nav saņēmis nevienu reizi, savukārt 2024. gadā viņš "Zelta mikrofonu" ieguva skatītāju balsojumā, uzsverot, ka tieši tautas balva viņam ir visaugstākais novērtējums. Mūziķis arī atzina, ka šobrīd vairs neredz jēgu savai dalībai "Zelta mikrofonā", jo žūrijas lēmumi, viņaprāt, nesakrīt ar klausītāju viedokli.

Prieks un sajūsma sociālajos medijos

Pretēji Galvanovska sašutumam, vairāki citi mūziķi publiski dalījušies gandarījumā par saņemtajām nominācijām.

Grupa "R.A.P." vietnē "X" pavēstīja, ka viņu dziesmas "Dzīve bez apstājas" Palladium koncertieraksts nominēts "Zelta mikrofonam", aicinot turēt īkšķus par viņu uzvaru.

Projekts "Ričijs Rū" uzsvēra, ka svarīgākais ir bērnu mīlestība, tomēr profesionāļu atzinība esot nozīmīgs iedvesmas avots.

Dziedātāja Elizabete Gaile dalījās priekā par nomināciju kategorijā "Gada labākais popmūzikas albums", uzsverot ieguldīto darbu.

Komponists Andris Dzenītis norādīja, ka "Zelta mikrofona" balvai nominēts pirmo reizi un turklāt uzreiz ar diviem albumiem dažādos žanros. Viņš atzina, ka jūtas īpaši pagodināts.

Grupa "Stūrī zēvele" bija lakoniska un vienkārši sacīja lielu paldies žūrijai.

Savukārt Guntars Račs atzina, ka, kā solo mākslinieks, "Zelta mikrofona" nominācijas saņēmis pirmo reizi 30 gadu laikā. "Kopumā ar "MicRec" saņēmām septiņas nominācijas. Nav slikti," raksta Račs.

Ar emocijām dalījās arī projekts Tutas lietas.

Grupa "Eklektika" paudusi milzīgu prieku un pagodinājumu par divām saņemtajām nominācijām.

Par divām iegūtām nominācijām sajūsmu neslēpj arī folkloras kopa "Grodi", uzsverot gan pateicību, gan godu atrasties vienā kategorijā ar "Prāta vētru".

Ods: "Esmu pelnījis šo nomināciju"

Reperis Ods.
Foto: Ekrānuzņēmums no "Instagram" profila @odapriekam

Hiphopa izpildītājs Ods atzīst, ka šā gada "Zelta mikrofona" nominācija viņam ir īpaša, jo tā ir pirmā reize viņa līdzšinējā radošajā darbībā, kad viņa darbs tiek nominēts šai balvai. Albums "Tavai zināšanai man viss ir labi" ir Oda trešais soloalbums.

“Šī ir mana pirmā nominācija vispār par jebko, ko esmu izdarījis,” norāda mūziķis, piebilstot, ka jau iepriekš būtu pelnījis atrasties nominantu sarakstā, taču konkrētais saturs visticamāk nav atbildis žūrijas vadlīnijām.

Ods uzsver, ka šī nominācija nav bijis šoks, bet drīzāk loģisks vairāku gadu darba rezultāts. Viņš atzīst, ka tieši ar šo albumu sasniegts jauns kvalitātes līmenis gan skanējuma, gan koncepta ziņā.

"Man liekas, ka šis ir tas albums, kuru nevarēja nenovērtēt vismaz ar nomināciju,"

saka mūziķis, piebilstot, ka šī atzinība viņam kalpo kā apliecinājums tam, cik augstu izdevies uzkāpt radošajā ziņā.

Runājot par albuma tapšanu, Ods īpaši izceļ producenta un skaņas inženiera Pre'set jeb Mārtiņa Ozoliņa-Ozola lomu. "Viņš ir vilcējspēks tikpat lielā mērā cik es," uzsver Ods, norādot, ka Pre'set bijis atbildīgs gan par miksu un māsteru, gan par muzikālajām kompozīcijām.

Mūziķis neslēpj, ka albuma tapšanā bijis ļoti emocionāli iesaistīts, faktiski izlicis tajā visu savu pieredzi un pārdzīvojumus. Pēc albuma izdošanas viņš juties iztukšots, jo radošajā procesā ieguldīta visa enerģija.

"Es principā izliku visu — gan sāpes, gan priekus,"

saka Ods. Šogad viņš nedaudz atkāpsies no mūzikas un pievērsīsies sev.

Runājot par albuma stiprajām pusēm, Ods izceļ konceptuālo vienotību. Viņaprāt, albums ir kā viens nepārtraukts piedzīvojums, kas klausītāju ved cauri dažādām emocijām, saglabājot vienotu skanējumu un ideju. Šādas pieejas, pēc viņa domām, mūsdienu albumos bieži pietrūkst.

Vaicāts par izredzēm uzvarēt nominācijā, reperis atzīst, ka uzskata savu albumu par ļoti spēcīgu, taču norāda, ka gala lēmums vienmēr ir subjektīvs. "Ja tu man prasi –

vai mums būtu jāuzvar? Es teiktu, ka jā,"

saka mākslinieks, piebilstot, ka vilšanās gadījumā aizvainojuma nebūšot.

Noslēgumā Ods sniedz arī plašāku skatījumu uz Latvijas hiphopa attīstību, paužot pārliecību, ka žanrs šobrīd atrodas "zelta laikmetā". Viņaprāt, hiphops Latvijā nekad nav bijis tik pieejams, fonētiski skanīgs un vienojošs kā tagad. "Viss labākais vēl tikai ir priekšā," uzskata mūziķis.

Vai "Zelta mikrofona" balvas piešķiršana veicina interesi par nominētajiem albumiem un mūziķiem?

Apbalvošanas ceremonija notiks 28. februārī Ventspils Olimpiskajā centrā un tiks translēta TV3 tiešraidē.

"Zelta mikrofons"
