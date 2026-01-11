No sašutuma līdz priekam; mūziķi reaģē uz "Zelta mikrofona" nominācijām

7. janvārī tika paziņoti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2026" nominanti. Publiskajā telpā parādījušās daudzu mūziķu reakcijas uz nominantu sarakstu, portāls "Lasi.lv" apkopojis daļu no tām.
Galvanovskis: "Tas bija šoks”
Mūziķis Miks Galvanovskis atzinis, ka šī gada nominantu saraksts viņam bijis nepatīkams pārsteigums, jo šoreiz viņa vārds tajā nav atrodams, vēsta portāls "1188.lv". Mākslinieks norādījis, ka pirmā reakcija bijusi šoks, tomēr drīz vien viņš sapratis, ka svarīgākais ir klausītāju atbalsts, nevis žūrijas lēmumi.
Galvanovskis atgādina, ka profesionālās darbības desmit gadu laikā žūrijas nomināciju nav saņēmis nevienu reizi, savukārt 2024. gadā viņš "Zelta mikrofonu" ieguva skatītāju balsojumā, uzsverot, ka tieši tautas balva viņam ir visaugstākais novērtējums. Mūziķis arī atzina, ka šobrīd vairs neredz jēgu savai dalībai "Zelta mikrofonā", jo žūrijas lēmumi, viņaprāt, nesakrīt ar klausītāju viedokli.
Prieks un sajūsma sociālajos medijos
Pretēji Galvanovska sašutumam, vairāki citi mūziķi publiski dalījušies gandarījumā par saņemtajām nominācijām.
Grupa "R.A.P." vietnē "X" pavēstīja, ka viņu dziesmas "Dzīve bez apstājas" Palladium koncertieraksts nominēts "Zelta mikrofonam", aicinot turēt īkšķus par viņu uzvaru.
Projekts "Ričijs Rū" uzsvēra, ka svarīgākais ir bērnu mīlestība, tomēr profesionāļu atzinība esot nozīmīgs iedvesmas avots.
Dziedātāja Elizabete Gaile dalījās priekā par nomināciju kategorijā "Gada labākais popmūzikas albums", uzsverot ieguldīto darbu.
Komponists Andris Dzenītis norādīja, ka "Zelta mikrofona" balvai nominēts pirmo reizi un turklāt uzreiz ar diviem albumiem dažādos žanros. Viņš atzina, ka jūtas īpaši pagodināts.
Grupa "Stūrī zēvele" bija lakoniska un vienkārši sacīja lielu paldies žūrijai.
Savukārt Guntars Račs atzina, ka, kā solo mākslinieks, "Zelta mikrofona" nominācijas saņēmis pirmo reizi 30 gadu laikā. "Kopumā ar "MicRec" saņēmām septiņas nominācijas. Nav slikti," raksta Račs.
Ar emocijām dalījās arī projekts Tutas lietas.
Grupa "Eklektika" paudusi milzīgu prieku un pagodinājumu par divām saņemtajām nominācijām.
Par divām iegūtām nominācijām sajūsmu neslēpj arī folkloras kopa "Grodi", uzsverot gan pateicību, gan godu atrasties vienā kategorijā ar "Prāta vētru".
Ods: "Esmu pelnījis šo nomināciju"
Hiphopa izpildītājs Ods atzīst, ka šā gada "Zelta mikrofona" nominācija viņam ir īpaša, jo tā ir pirmā reize viņa līdzšinējā radošajā darbībā, kad viņa darbs tiek nominēts šai balvai. Albums "Tavai zināšanai man viss ir labi" ir Oda trešais soloalbums.