Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) SIA "Latprodukti" piederošajā pārtikas tirdzniecības vietā "Mere" Rīgā, Līksnas ielā 9a, no tirdzniecības izņēmis dažādus gaļas produktus, kuru derīguma termiņš bija beidzies, informēja PVD.
Pārbaudes laikā PVD konstatējis arī pārtikas produktu derīguma termiņu viltošanu. Dienestā norāda, ka no apgrozības izņemti kopumā 64 kilogrami dažādu gaļas izstrādājumu, tostarp cepts bekons, aukstā gaļa, karsti kūpinātas desiņas, atdzesēta cūkgaļas lāpstiņa, karsti kūpināts cūkgaļas šķiņķis un karsti kūpināts cūkas stilbs.
PVD skaidro, ka pārbaude veikta, reaģējot uz patērētāja iesniegtu sūdzību. Par atklātajiem pārkāpumiem sākts administratīvā pārkāpuma process.
Ņemot vērā konstatētos faktus, PVD turpmāk veikaliem "Mere" pievērsīs pastiprinātu uzmanību.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem SIA "Latprodukti" 2024. gadā strādāja ar 31,57 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 53% vairāk nekā gadu iepriekš, tomēr uzņēmums noslēdza gadu ar 71 841 eiro zaudējumiem, pretstatā peļņai 2023. gadā.
Uzņēmums "Latprodukti" reģistrēts 2020. gadā, tā pamatkapitāls ir 365 000 eiro. Kompānija pilnībā pieder Serbijā reģistrētajai kompānijai "SKTrade DOO Beograd", bet tās patiesais labuma guvējs ir Krievijas pilsonis Sergejs Šnaiders.
"Mere" veikalu tīkls darbību Latvijā uzsāka 2021. gada martā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
Aptauja
Kā visefektīvāk varētu samazināt pārtikas izšķērdēšanu Latvijā?
