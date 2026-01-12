Lasītājs Linards Strelēvics no Rīgas uzskata: "Latvijā tiek klaji pārkāpta Satversme, un tajā piedalās gan Valsts prezidents, gan Saeima. Runa ir par likumu saistībā ar Stambulas konvencijas atcelšanu – pēc tam kad prezidents to nodeva Saeimai otrreizējai caurlūkošanai un parlaments tajā neko nemainīja, tad, manuprāt, prezidentam šis likums bija jāizsludina. 

Bet viņš ieteica atlikt jautājuma izskatīšanu uz gadu. Tas mani dziļi sarūgtina, jo pat Venēcijas komisija ir atzinusi, ka Latvijai ir tiesības izstāties no konvencijas. Valsts amatpersonām būtu jārīkojas tautas labā, nevis jānodarbojas ar juridiski apšaubāmiem manevriem."

Pērn 3. novembrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izmantoja savas tiesības nodot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai likumu par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas. Vienlaikus vēstulē parlamentam prezidents pauda aicinājumu nodot šī jautājuma izlemšanu nākamajai Saeimai. Nav strīda, ka Saeima, pastāvot noteiktiem apstākļiem un paveiktiem priekšdarbiem, var lemt par izstāšanos no starptautiska līguma atbilstošā procedūrā, – atzīmēja Rinkēvičs un piebilda: "Diemžēl nākas secināt, ka nav paveikti nepieciešamie priekšdarbi, lai šāda izstāšanās būtu pienācīgi pamatota."

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē