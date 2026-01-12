Krievijā Čečenijas līderim Ramzanam Kadirovam būtiski saasinājušās veselības problēmas, tāpēc Kremlī aktivizējušās debates par iespējamiem līdera amata mantiniekiem, ziņu aģentūrai "Interfax-Ukraina" pavēstīja avoti Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenajā izlūkošanas pārvaldē (HUR).
Kadirovam nieru mazspējas dēļ tiek veiktas dialīzes procedūras, norādīja avoti, piebilstot, ka ārsti nesniedz nekādas prognozes.
Līderis atrodas savā slimnīcā Čečenijā, un viņu apmeklēt ieradušies ģimenes klana locekļi, arī no ārvalstīm.
"Ņemot vērā Ramzana Kadirova atrašanos pie Josifa Kobzona koncerta durvīm, ievērojami aktivizējies process, lai noteiktu Čečenijas barveža vietas kandidātus," sacīja aģentūras sarunbiedrs.
Kremlim ērto ticamāko kandidātu vidū ir Čečenijas premjers Magomeds Daudovs, vienības "Ahmat" komandieris Apti Alaudinovs un Ramzana Kadirova vecākais dēls Ahmats Kadirovs, kas nule iecelts Čečenijas pirmā vicepremjera amatā, norādīja avoti.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
