"Zelta globusu" ceremonijā šogad visvairāk apbalvojumu saņēma "Cīņa pēc cīņas" (One Battle After Another), ko režisējis Pols Tomass Andersons.
Filma, kas iepriekš bija izpelnījusies deviņas nominācijas, svētdien tika pie "Zelta globusiem" par labāko režiju, labāko scenāriju un tika atzīta arī par labāko komēdiju.
Savukārt galvenās lomas atveidotājs Leonardo Di Kaprio labākā aktiera kategorijā piekāpās Timotejam Alam Šalamē, kurš spēlē galveno lomu režisora Džošua Henrija Sefdija filmā "Mārtijs Lieliskais" (Marty Supreme).
Savukārt Tejana Teilore par darbu filmā "Cīņa pēc cīņas" tika godalgota kā labākā otrā plāna aktrise.
Režisores Hlojas Žao drāma "Hamnets" (Hamnet), kas pretendēja uz balvām sešās kategorijās, ieguva "Zelta globusu" kā labākā dramatiskā filma, pārspējot filmas "Frankenšteins", "(Frankenstein) "Tas bija tikai negadījums" (It Was Just an Accident), "Slepenais aģents" (The Secret Agent), "Sentimentāla vērtība" (Sentimental Value) un "Grēcinieki" (Sinners).
Labākās aktrises balvu saņēma Džesija Baklija par lomu filmā "Hamnets", bet Stellans Skašgords tika atzīts par labāko otrā plāna aktieri.
Komēdiju kategorijā par labāko aktrisi tika godalgota Rouza Bairna par lomu filmā "Ja varētu, es tev spertu" (If I Had Legs I'd Kick You).
Animācijas filma "KPop Demon Hunters" ieguva "Zelta globusus" gan kā labākā animācijas filma, gan labākās dziesmas kategorijā.
Balvas tika pasniegtas arī televīzijas seriāliem. Visvairāk – četrus "Zelta globusus" – saņēma krimināldrāma "Pusaudzība" (Adolescence). Par labāko dramatisko seriālu tika atzīts "Pitsburga" (The Pitt), bet komēdiju kategorijā uzvarēja seriāls "The Studio".
Ceremonijas laikā vairākas slavenības, tostarp Marks Rafalo, Nataša Lionna un Vanda Saiksa, bija piespraudušas nozīmītes ar uzrakstu "BE GOOD". Tās bija veltītas 37 gadus vecajai trīs bērnu mātei, ASV pilsonei Renē Nikolei Gudai, kuru Mineapolē nošāva ASV Imigrācijas un muitas dienesta aģents.
Pēc Gudas nogalināšanas vairākās ASV pilsētās notikuši protesti.
