2026. gada 13. janvārī savās mājās Jūrmalā, ģimenes lokā, mūžībā devās izcilais Latvijas zinātnieks, inženierzinātņu doktors Valdis Gavars — viens no Latvijas kodolenerģētikas nozares pamatlicējiem, zinātnieks, pedagogs un sabiedriski aktīvs domātājs, "Facebook" raksta viņa dēls Gatis Gavars.
Valdis Gavars dzimis 1934. gada 10. maijā Rēzeknē ārstu ģimenē. Viņa profesionālais mūžs bija cieši saistīts ar kodolenerģētikas attīstību — nozari, kurai viņš pievērsās jau tās pirmsākumos 20. gadsimta 50. gados. Izglītību viņš ieguva Rīgas Industriālajā politehnikumā un Ļeņingradas Politehniskajā institūtā, vēlāk kļūstot par zinātņu kandidātu un inženierzinātņu doktoru.
Viens no nozīmīgākajiem Valda Gavara profesionālajiem posmiem saistīts ar Salaspils zinātnisko kodolreaktoru — viņš bija tā galvenais inženieris būvniecības laikā un vēlāk aktīvi piedalījās gan reaktora attīstībā, gan unikālu iekārtu izstrādē. Ar Gavara līdzdalību tika izstrādāti risinājumi, kas būtiski paplašināja reaktora izmantošanas iespējas radioķīmijā, materiālu apstrādē un sterilizācijā, kā arī sekmēja starptautisku sadarbību kodolenerģētikas jomā.
1986. gadā pēc Černobiļas AES katastrofas Valdis Gavars bija viens no zinātniskās un tehniskās grupas vadītājiem, kas izstrādāja un īstenoja pasākumus Latvijas iedzīvotāju aizsardzībai no avārijas seku ietekmes. Arī vēlākos gados viņš aktīvi analizēja kodolenerģijas drošības jautājumus, skaidroja tos sabiedrībai un piedalījās starptautiskos projektos kā konsultants.
Valdis Gavars bija ražīgs zinātnieks un autors —
viņš publicējis vairāk nekā 90 zinātniskus rakstus, desmitiem populārzinātnisku publikāciju, vairākas monogrāfijas,
kā arī bijis izgudrojumu un starptautiski reģistrētu patentu autors. Paralēli darbam enerģētikā viņš pievērsās arī Latvijas kultūrvēsturei, īpaši pētīja Raiņa un Aspazijas dzīvi Jūrmalā, aktīvi darbojoties kultūras mantojuma saglabāšanā.
Par savu ieguldījumu Jūrmalas vēstures izpētē un saglabāšanā Valdis Gavars 2019. gadā tika godināts ar Jūrmalas Goda pilsoņa titulu, savukārt 2020. gadā — par mūža ieguldījumu Latvijas zinātnē un enerģētikā — viņam piešķirts Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka apbalvojums.
Ģimenei Valdis Gavars bija ne tikai zinātnieks, bet arī sirsnīgs, iedvesmojošs cilvēks. Kā raksta vedekla Baiba Sipeniece-Gavare,
viņš bijis viens no gaišākajiem un krietnākajiem cilvēkiem,
kura zinātkāre, domas plašums un mīlestība pret kultūru un zinātni atstājusi dziļu nospiedumu tuvinieku dzīvē.
Atvadīšanās no Valda Gavara notiks sestdien, 17. janvārī, plkst. 10.00 Rīgas krematorijā Varoņu ielā 3a.
