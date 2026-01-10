Aktrise Zane Burnicka, kura īpašnieku maiņas dēļ bija spiesta šķirties no savas vēsturiskās ģimenes mājvietas galvaspilsētas sirdī, šovā “Slavenības. Bez filtra” pie sevis uzņēma aktieri Andri Buli. Lai gan emocionālais trieciens par mantotā īpašuma zaudēšanu ir bijis ievērojams, māksliniece jau ir spērusi pirmos soļus pretī pārmaiņām, atrodot sev jaunu dzīvesvietu.
Sarunā ar Buli viņa neslēpj dalītas jūtas par gaidāmo: "Man vēl par daudz ko ir šaubas, jo man visi saka – tev tagad sāksies jauna dzīve!" Neskatoties uz neziņu, Burnicka šo pavērsienu uztver kā iespēju radošai pašizpausmei. Atšķirībā no iepriekšējā dzīvokļa, kurā viss bija mantots un nemainīgs, jauno mājokli viņa plāno veidot pati, izmantojot savas prasmes mēbeļu restaurācijā un savulaik apgūto interjera dizainu.
"Savulaik, kad man bija maz darba un daudz naudas, izmācījos interjera dizainu un tāpēc es esmu ļoti satraukta un iedvesmota jaunajā dzīvoklī izveidot visu tā, kā es gribu. Šeit [līdzšinējā miteklī] jau es ienācu un te faktiski jau viss tā arī bija izkārtots un man ar to bija jāsadzīvo, un jāpieņem par savu," stāsta Burnicka.
Aktrises plānos ietilpst personīgās darba telpas iekārtošana, kur viņa varēs nodoties savam hobijam – seno mēbeļu atdzīvināšanai. Viņa ar lepnumu rāda jau restaurētu krēslu un cer, ka jaunajās telpās vieta atradīsies arī citiem vēsturiskiem priekšmetiem un dekoriem.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu