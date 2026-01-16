Mentāli šis bija gana tumšs periods – tā par sezonas pirmo pusi, kas aizritēja, dziedējot Latvijas izlases rindās augustā gūto pleca savainojumu, atzīst basketbolists Mārtiņš Laksa (35). Šonedēļ viņš noslēdza līgumu ar Polijas čempionāta jaunpienācēju "Krosno".
"Polijā esmu spēlējis, te mani zina un novērtē. Šis bija viens no tirgiem, kur aģentam atrast viskonkurētspējīgāko piedāvājumu. Pāris klubi interesējās, lielākā daļa no lejasgala, bet esmu priecīgs te būt, jauns izaicinājums – atgriezties pēc traumas un atkal spēlēt basketbolu. Jā, tabulā esam pēdējie, bet vēl priekšā puse sezonas un notiek pārbūve – pēc svētkiem ieradās ceturtās pozīcijas spēlētājs Džairuss Hamiltons, drīz varētu būt jauns saspēles vadītājs, tad jau būs cita komanda," "Latvijas Avīzei" stāsta Mārtiņš Laksa.
Iepriekšējā komanda no Glivices arī tev esot piedāvājusi līgumu, bet ne tik labu?
M. Laksa: Glivice piedāvāja pat vairāk, apsvēru atgriezties tur, no mārketinga viedokļa tas būtu skaļāks solis. Bet vasarā viņi mani kaut kādā ziņā uzmeta – pateica, ka neesmu gana labs un neatbilstu šī trenera prasībām. Jau trīs kārtas pirms sezonas beigām, kad garantējām palikšanu līgā, ģenerālmenedžeris un treneris nāca ar mani runāt, teica, ka gribētu mani noturēt, ka novērtē profesionālismu, ko daru laukumā un ģērbtuvē. Viss skaisti, biju gatavs palikt, protams, maza kaulēšanās, bet tas ir ierasts process. Jūnija sākumā konceptuāli bijām vienojušies. Tad viņi piemānīja (Kristoferu) Čerapoviču, kurš gribēja palikt, ja paliek gan treneris, gan es, to solīja un viņš parakstīja līgumu, bet nākamajā dienā klubs pateica, ka ar mani tomēr nepagarinās. Saprotu, ka tas ir bizness, bet minētie attaisnojumi, ka es pēkšņi vairs neatbilstu šī trenera vajadzībām… Tāpēc neredzēju jēgu tur braukt, lai gan treneri tikko atlaida un jau ir cits vietā.
Kā aizritēja rehabilitācijas process?