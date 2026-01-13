Pagājušajā nedēļā tiesas priekšā stājās šova "Caur ērkšķiem uz…" 7. sezonas viena no spilgtākajām dalībniecēm Ksenija Ņeženkina. Viņa žurnālam "Privātā Dzīve" skaidrojusi, kāpēc nonākusi līdz tiesai.
Negadījums noticis pērnā gada novembrī Jēkabpilī, kad Ņeženkina ar automašīnu ietriekusies nesen uzstādītās ceļa zīmēs pirms iebraukšanas pilsētā no Rīgas puses. Situācija notikusi pēkšņi, un sadursme notikusi netālu no CSDD ēkas. Automobilis ticis pamatīgi bojāts, taču pati vadītāja nopietnas traumas nav guvusi.
Ņeženkina uzsver, ka negadījuma brīdī nav bijusi alkohola vai narkotisko vielu reibumā, tomēr atteikusies veikt ekspertīzi. Policija viņu sastapusi jau pēc avārijas, jo
sieviete bija pametusi notikuma vietu un devusies mājās.
Par atteikšanos veikt pārbaudi ierosināta krimināllieta – viņa norāda, ka tobrīd neapzinājās, ka par šādu rīcību paredzēta kriminālatbildība.
Tiesa viņai piespriedusi transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, kā arī naudas sodu. Papildus piemērots sods par sabojātajām ceļa zīmēm un notikuma vietas atstāšanu. Pirmās instances spriedumu Ņeženkina plāno pārsūdzēt.
Automobilis juridiski pieder viņas vīram, ar kuru attiecības ir pārtrauktas, taču laulība vēl nav šķirta mantisko jautājumu dēļ. Ar tiesas lēmumu auto uz laiku bija nodots viņas lietošanā.
Tagad Ņeženkina pieļauj, ka negadījumu varēja veicināt emocionāla spriedze – viņa braukusi, lai nomierinātos, un tajā brīdī nav bijusi pietiekami vērīga.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Aptauja
Kā vērtējat LASI.LV rakstu kvalitāti?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu