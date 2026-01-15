Ugunsgrēks atstāj tālejošas sekas un izgaismo būtiskas nepilnības ar būvniecību saistītajos likumos.

1. daļa: Litija akumulatora izraisītas ugunsnelaimes sekas ar apdrošinātāja piešķirtajiem līdzekļiem neizdodas novērst

Kāda svētdiena pirms diviem gadiem uzņēmēja Mika Lejiņa ģimenes mājā "Gabri 2" Ķekavas pagasta Katlakalna ciemā ne ar ko neatšķīrās no citām brīvdienām – trīs bērni un abi vecāki pēc darba nedēļas rosījās pa māju, baudīja kopā būšanu un gatavojās nākamajai darba nedēļai, līdz Ķīnā ražotā rotaļu automašīna izraisīja ugunsnelaimi, kas atstāja tālejošākas sekas un izgaismoja būtiskas nepilnības ar būvniecību saistītajos likumos.

Ugunsgrēks svētdienā

Sestdienā, 2023. gada septembra pēdējā dienā, Lejiņu visjaunākā atvase Melānija vizinājās ar rotaļu automašīnu, ko tētis Miks iemūžināja ar videokameru. Vakarā rotaļu automašīna tika uzlikta lādēties mājas priekštelpā, ko Lejiņi dēvē par garāžu.

Svētdienā pulksten pustrijos "Gabru" saimnieki pa logiem ap māju pamanīja dūmu klājienu. Atskārsme nāca brīdi vēlāk – ugunsgrēks! Trīs minūtes 18 kvadrātmetrus lielā telpā priekšmeti dega ar atklātu liesmu, kas bezskābekļa vidē vēlāk noslāpa. Lielajā karstumā mantas turpināja kust. Uguns noslēgtajā telpā iznīcināja velosipēdus, kāpnes, saules bateriju vadības sistēmu, invertoru, Mika klientu serverus un citus priekšmetus. Sakusa optiskais kabelis, elektrības vadi, kas stiepās cauri priekštelpai. Uguns izpostīja arī kanalizācijas sistēmu, "izcepa" siltumsūkņa vadības sistēmu, tāpēc māja palika bez apkures.

Sadegušais bērnu elektromobilis ar litija jonu akumulatoru – ugunsgrēka izcelšanās vieta. Foto uzņemts pēc ugunsgrēka, laukā pie ēkas.
Rotaļlieta aizdedzina māju. Bet ar to nelaimes nebeidzas...
Foto: Miks Lejiņš

