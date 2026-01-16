Trešdienas vakarā Ganību dambī izcēlās nopietns ugunsgrēks — liesmas pārņēma kāda daudzstāvu nama sestā stāva balkonu. Notikuma vietā īsā laikā ieradās vairāk nekā desmit operatīvo dienestu automašīnas, bet iedzīvotāji steidzīgi pameta māju un pulcējās pagalmā, ziņo raidījums "Degpunktā".
Ugunsgrēks, pēc aculiecinieku teiktā, attīstījās ļoti strauji, un pašiem iedzīvotājiem to ierobežot nebija iespējams.
Kāds septītā stāva iedzīvotājs stāsta, ka vispirms dzirdējis sprādzienu un redzējis dzirksteles, bet, izskrienot uz terases, pamanījis liesmas.
“Es dzīvoju septītajā stāvā. Tieši biju tajā istabā, kur ir tā terase.
Dzirdēju sprādzienu un lielas dzirksteles.
Lai paskatītos vai tas bija tikai sprādziens vai arī deg, es izskrēju uz terases lejā un es redzu, ka deg. Paņēmu drēbes un bērnu, un skrēju lejā,” viņš stāsta.
Ugunsdzēsēji ātri uzsāka dzēšanas darbus, savukārt mediķi sniedza palīdzību gados vecākam kungam, kurš izrādījās degošā balkona saimnieks. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka vīrietis bijis apjucis un iznācis no dzīvokļa dūmu apņemts.
Dažu minūšu laikā liesmas tika apdzēstas, tomēr glābēji turpināja darbu, lai pārliecinātos, ka dzirksteles nav iemetušās mājas konstrukcijās.
"Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka 6. stāvā dega balkons. Degšanas platība balkonam bija 4 kvadrātmetri, bet sienai 3 kvadrātmetri. Pirms VUGD ierašanās evakuējās 30 cilvēki," norāda VUGD pārstāvis.
Dzēšanas darbus apgrūtināja cieši novietotās automašīnas pagalmā, kas apgrūtināja piekļuvi ar autokāpnēm.
Neilgi pirms pulksten 23.00 operatīvie dienesti pameta notikuma vietu, un iedzīvotāji varēja atgriezties dzīvokļos.
Ugunsgrēkā cietušais kungs vēlāk skaidroja, ka balkonā, iespējams, elektrības pārslodzes dēļ sprāgušas lampiņu virtenes, kas aizdedzinājušas augus.
"Es centos liet ūdeni virsū. Es piezvanīju kaimiņam, kas bija stāvu zemāk. Mēs abi mēģinājām dzēst liesmas. Tās nedaudz pierima."
Valsts policija turpina noskaidrot ugunsgrēka precīzus iemeslus. Vīrietis saelpojās ar dūmiem, taču nopietnākas traumas neguva. Uguns iznīcināja balkonu un daļu fasādes, bet dzīvokļi mājā, par laimi, necieta.
Plašāk skatieties 15. janvāra "Degpunktā" sižetā.
