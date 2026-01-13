2026. gada 11. janvāra rītā mūžībā devies bijušais Saulkrastu novada domes deputāts un domes priekšsēdētāja vietnieks, ilggadējs un sabiedriski aktīvs novadnieks Inesis Deniņš. Viņš bija dzimis 1950. gadā.
Inesis Deniņš bija cieši saistīts ar Saulkrastiem. Viņš bija precējies un izglītību ieguvis Smiltenes vidusskolā, kuru absolvējis 1969. gadā.
Sabiedriskajā un profesionālajā dzīvē Deniņš aktīvi darbojās vairākus gadu desmitus. Kopš 2001. gada viņš bija sertificēts tehniskais eksperts auditorfirmā SIA "BDO Invest – Rīga". Paralēli profesionālajai darbībai viņš iesaistījās pašvaldības politikā – 2001. gadā tika ievēlēts par Rīgas rajona Saulkrastu ar lauku teritoriju domes deputātu, kandidējot no Tautas partijas saraksta.
Arī turpmākajos gados Deniņš aktīvi piedalījās Saulkrastu pašvaldības darbā. 2005. gadā viņš strādāja apdrošināšanas akciju sabiedrības "Balva" Saulkrastu birojā kā vadītājs, bija Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes deputāts, vadīja domes Administratīvo komisiju, kā arī darbojās garāžu kooperatīva "Vētra" valdē. Tajā pašā gadā viņš atkārtoti kandidēja un tika ievēlēts domē no Tautas partijas saraksta.
Saulkrastu novada pašvaldība izteikusi visdziļāko līdzjūtību Ineša Deniņa ģimenei un tuviniekiem.
Atvadīšanās no Ineša Deniņa notiks 2026. gada 15. janvārī, ceturtdien, plkst. 15.00 Saulkrastu kapos.
