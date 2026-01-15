Latvijas basketbola čempioni "VEF Rīgu" vajā garo spēlētāju traumu epidēmija. Kopā ar komandu šonedēļ trenējies Andrejs Gražulis.

Jau kopš novembra beigām nespēlē ukrainis Rostislavs Novickis, kurš pirms spēles iesildoties uzlēca komandas biedram uz kājas un spēcīgi savainoja potīti. Sākotnēji izskatījies, ka operāciju nevajadzēs, tomēr nesen nācies to veikt, atlabšana varētu ilgt vēl vairākus mēnešus. Pēc tikai divu spēļu aizvadīšanas treniņā otro reizi tajā pašā vietā pēdu lauza amerikānis Bens Karlsons, kurš jau atgriezies dzimtenē un šosezon vairs nespēlēs. Piesaistītais šveicietis Toni Ročaks piedalījās vienā spēlē un nogūlās ar kādu savādu vīrusu, iepriekšējās brīvdienās nespējot komandai palīdzēt Latvijas kausa ceturtdaļfinālā pret "Valmiera Glass VIA". Atbildes spēlē sestdien, iespējams, viņš varēs spēlēt. Pēc līguma noslēgšanās decembra beigās prom devās puertorikānis Arnaldo Toro.

"Tik traki sen nav bijis," "Latvijas Avīzei" nopūšas "VEF Rīgas" galvenais treneris Mārtiņš Gulbis. "Jau labu laiku

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē